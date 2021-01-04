Строй украинских военных нестройно (простите за тавтологию) марширует по заснеженной дороге. Удивительно, но простая задача шагать в ногу дается им с трудом. Сержант Казьмин, который в свое время в армии настойчиво обучал меня азам строевых приемов, расплакался бы кровью, увидев этот разнобой. Запевала ревом быка-осеменителя заводит свой взвод (больше похожий на стадо) на мотив песни американских солдат.«Москаль не хочет мирно жить,И мы будем его бить».Поют, разумеется, на мове, хотя понять и перевести этот текст не сложно. Там страстная мечта украинского патриота, которая выражается в уничтожении москаля на месте, без возможности тому сдаться в плен. Дескать, нам пулемет и меткие пули, а агрессору покажем дули.«Вернем мы Крым, потом КубаньИ прогоним москальскую срань.Мы воевать будем умело,В Москве будет 6 гривен пиво».Это, на всякий случай, примерно 15 рублей - предел мечтаний украинского «завоевателя», что тут сказать. К слову, самое дешевое пиво на заказ, которое мне удалось найти в украинском сегменте Сети – в пять раз дороже этой суммы. Падок украинский захистник на халяву, ой падок. Да и реальных подвигов современной украинской армии, которые можно было бы воспеть, видимо не нашлось.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитолог: Говоря о войне, Зеленский не понимает, что 80% украинской армии перейдет на сторону РоссииПрезидента Незалежной подвергли жесткой критике его соратники (подробности)