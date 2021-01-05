- Олег Семенович, прежний наш разговор был в начале пандемии. Вы были без маски. И заметили, что в цирке, где вы побывали, только китайцы ходили в масках. Мы много пережили за это время. И у нас антитела появились, и вы переболели, причем довольно тяжело, как мы поняли...- Да.- Скажите, мы поменялись психологически с тех пор? Мы другие теперь?- Безусловно. Со временем мы вообще меняемся, а тут настигли такие тяжелые испытания. Мы прошли определенный путь.Действительно если появляется что-то негативное или непонятное, первая реакция очень часто – отрицание. Типа - этого нет, это не с нами, это кто-то придумал. Потом депрессии и уныния, а затем - принятие реальности. И сейчас мы уже все в масках.Конечно, нельзя задерживаться на какой-то из этих стадий. Стресс надо постараться пройти побыстрее, потому что, если человек находится долго на стадии отрицания, скажем, пандемии, то у него заболеть шансов больше.- А почему так много людей, которые, несмотря на статистику о заболевающих ковидом, продолжают считать его чем-то незначительным, не стоящим внимания?- Я вам больше скажу. Моя соседка больна коронавирусом, у нее выраженная аносмия – она не чувствует запахи, она с температурой, у нее пневмония на КТ (компьютерная томография). А она по-прежнему не верит в этот вирус. Вот это и есть яркая иллюстрация того, что человек «застрял» на первой стадии. И это может происходить даже на фоне тяжелого течения заболевания, вплоть до летального исхода. И при этом больной может не верить в то, от чего умирает.- От чего зависит – быстро человек преодолеет все эти психологические этапы или надолго «зависнет»?- Это зависит от многих факторов: от интеллекта, от организации психической деятельности.- А вы будете как-то спасать соседку свою?- Безусловно. Хотя, пока она сопротивляется – очень трудно спасать.- У каждого человека есть выбор. Если человек не хочет, чтобы его спасали, то его сложно спасать. Конечно, речь идет о тех случаях, когда это не обусловлено тяжелым психическим заболеванием типа шизофренического приступа.Никто не пройдет за человека названные стадии стресса, он сам должен их пережить. Мы можем только рассказывать, убеждать, советовать – сделай повторный КТ, сдай анализы, принимай лекарства.- Соседка хоть лечится?- Температура у нее, слабость, пневмония. Лекарства принимает, но при этом считает, что это не ковид.- А если говорить не об отдельной личности, а об обществе? Какова ваша оценка его психического состояния?- Сейчас многие думают о прививке – это уже показатель перехода к стадии осмысления и принятия реальности.Вот до того, как я сам заболел, даже я еще думал – прививаться или не прививаться, и особо торопиться не рекомендовал. Сейчас я уже переболел, в тяжелой форме, и советую сделать прививку. Потому что все возможные беды от прививки в разы меньше, чем те, которые могут быть от этой болезни.- Часто употребляемый ковид-диссидентами аргумент против карантинных мер состоит в том, что, якобы, количество психических расстройств во время пандемии сильно увеличилось. Именно из-за режима ограничений. Так это или не так?- Действительно, количество психической патологии во время любой эпидемии увеличивается. Но это в большей степени связано с тем, что люди в стрессе находятся из-за страха заболеть. А стресс влечет за собой психические изменения: некая тревога, депрессия, очень много ипохондрии - это особая измененная чувствительность. Все наблюдается и у тех, кто еще не болел, и у тех, кто пережил заболевание. Когда люди начинают зацикливаться на негативе, слишком опасаться за свое здоровье, появляются более широкие неврозы.Сказать о том, что увеличилось количество, скажем, слабоумных или шизофреников – нет, а вот то, что увеличилось число связанных со стрессом психических нарушений – это неизбежно. Ну так было и во время войны, так обычно происходит и во время эпидемий.- Этих людей – с депрессиями, неврозами - уже можно назвать психическими больными?- Видите ли, психоз - это грубое нарушение психической деятельности типа шизофрении, дебилии и так далее.А есть невротические, не психотические состояния. Это – адаптация к новым условиям, то есть приспособление, которое требует напряжения. Не всякий это выдерживает. Это реакция на стресс, на то, что происходит: близкий заболел, сам захворал… Реакция на стресс тоже вызывает депрессию, тревогу, какие-то навязчивости. Когда человек болеет, особенно в тяжелой форме, когда есть выраженная астения – невозможность что-то делать, возникают соответствующие переживания. Они и через полгода у него могут быть, навязчивые воспоминания о том, что он пережил, о хрупкости бытия в конце-концов. Это уже посттравматическое стрессовое расстройство.Это все проблемы психические, но не психозы.- То есть, этих людей больными нельзя назвать, скорее, это временные отклонения от нормы?- Мы в психиатрии называем – нормы патологии. Человек не может не переживать какие-то вещи. Это естественные переживания. У кого-то они затягиваются, разные формы приобретают. И когда выходят на первый план, может помочь психиатр или психотерапевт.- Каким образом?- Можно проводить профилактику, информацию правильную давать в доходчивой форме. Пропагандировать здоровье, в том числе и психическое.- Аутотренинг: утром встал и говори себе: «Все хорошо, все хорошо!»- Если в лоб говорить - «все хорошо», -это не всегда проходит, понимаете? Вот человек внушает себе: «Все хорошо», а потом идет на улицу и видит, что там не все хорошо.- Что там все плохо.- И тогда выходит диссонанс. Аутотренинг – это специальный комплекс. Там вначале человек учится управлять своим телом и процессами: например, вызывая ощущение тепла или тяжести, скажем, в руках, в ногах, упорядочение дыхания. И самоубеждение не в том, что все хорошо, а, например: «Я со всем справлюсь!»Не надо себе врать: все хорошо, как до пандемии, в ближайшее время не будет. А потихонечку, конечно, ситуация исправится. Мы все в это верим, тем более, что сейчас и вакцины изобретены, и медики научились хорошо лечить, не допускать тяжелое течение ковида.Вот когда я в больницу поступал, нам вводили препараты, которые позволяли направить заболевание по более легкому течению, не допускать до реанимации, вовремя остановить разного рода осложнения, в том числе - психиатрического плана.- Ваша установка – как избежать психозов и неврозов?- Побыстрее всем прийти к этому принятию реальности как она есть – это уже происходит. И основываясь на этом принятии преодолевать тяжелое время. Можно сравнить его и с войной, где на передовой у нас - врачи. И, в конце концов, надо победить болезнь - это вполне реально.- Когда мы ее победим?- Сколько угодно можно какие-то сроки предполагать, но, как правило, с эпидемиями справлялись в течение двух-трех лет.Но раньше была менее развита наука, менее изощренной выглядела помощь, и потому было больше летальных исходов. Например, знаменитый грипп «испанка» принес, пожалуй, больше разрушений, чем сегодняшний ковид.В принципе, уже знаем, что делать, хотя еще и недостаточно хорошо. Но уже на каждом этапе болезни разработан алгоритм действий медиков. Сегодня уже необязательно госпитализировать всех без исключения, многие получают эффективное лечение амбулаторно.И когда будет накоплено необходимое количество переболевших и получивших прививки, то эпидемия начнет затухать. И то, и другое во многом зависит от нас: от соблюдения правил поведения и активности в прививках.И тогда мы сможем зажить если не прежней жизнью, но продвинемся в направлении к нормальной обстановке.Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ковид головного мозга»: клинический психолог назвала самый распространенный в наше время диагнозНаучный сотрудник Института им. В. П. Сербского Ольга Коротина-Гессе прокомментировала ощущения и переживания, которые наш корреспондент испытала в 2020-м году (подробности)