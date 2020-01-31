- Олег Семёнович! Я к вам - за психиатрической помощью! (Олег Зайцев - руководитель группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени имени Бурденко.)

- Да пожалуйста!

Олег Зайцев, доктор медицинских наук - о коронавирусе: Был с внуками в цирке. В зале все китайцы - в масках, наши - без. Без паники! 00:00 00:00

- Вот спасибо! Когда кипели предвыборные страсти - в канун президентской кампании, парламентской - вы тогда вовремя прописали мне, а заодно и нашим читателям, свои "успокоительные советы", которые нам очень пригодились.

- Рад...

- А теперь вот - коронавирус наступает. Какая-то напряженка, я имею в виду - психологическая… У нас уже и Геннадий Онищенко побывал в эфире Радио «Комсомольская правда". Пока не помогло - истерия продолжается. Надо что-то делать!

- Успокоительные вообще - по нынешним временам - часто бывают необходимы.

Но у меня такое впечатление, что против любых вирусов сейчас есть достаточное количество лекарств...

Это не лихорадка скалистых гор, не какая-то такая тяжелая инфекция. Поэтому, я думаю, что страхи преувеличены.

А люди вообще сейчас получают много информации, в том числе, тревожной, которая воспринимается в первую очередь.

- Вы анализируете сейчас публикации - по коронавирусу - в прессе, на телевидении, или вы это не смотрите?

- У меня слишком много работы и без этого…

- Просто я вам доложу, что Геннадий Онищенко прямо сказал, что мы, журналисты, тоже где-то палку перегибаем…

- Нет, я считаю, что журналисты здесь только отражают то, что происходит в обществе. А оно склонно к преувеличению, к тревоге, и вы показываете эти тенденции.

Я не думаю, что это из-за журналистов вся паника возникает. Вы же ориентируетесь на конечного потребителя, а конечный потребитель, в какой-то степени, хочет тревожиться. Ну, и пусть тревожится. Если с вашей помощью ему легче это делать, пусть так и будет.

- Ну, зачем же, мы такую цель не преследуем…

- Нет, вы такую цель не преследуете, но, тем не менее, как бы есть такой запрос на тревогу и вы ее выдаете очень хорошо.

- Вот смотрите, мы у господина Онищенко прямо спросили - паника сейчас оправдана? Он говорит – я вижу "все признаки гибридной информационно-инфекционной атаки на общественное мнение". Мы также попытались узнать – а кто атакует? Он говорит – атакуют все СМИ, в том числе, и «Комсомольская правда».

- Я не думаю, что это все из-за СМИ.

И, конечно, в таких условиях, может быть, людям надо давать меньше информации такого свойства.

С другой стороны, тогда это, может быть, окажется неправдиво. Почему мы должны фильтровать информацию?

- Скажите, а у вас увеличился прием ваших пациентов - после того, как началась эта паника?

- В связи с этим - нет. У меня увеличивается прием пациентов в связи с более насущными проблемами.

- И еще такой вопрос. Я эти ночи как-то не очень хорошо спал. А вот вчера сходил с еще одним своим Героем в церковь…

- Церковь – это правильное место для избавления от тревоги и для того, чтобы ее как-то обуздать. Вот надо помолиться – и будет легче. Это такая самопсихотерапия очень правильная.

- То есть, здесь вы со священниками, а также с представителями других конфессий, солидарны?.

- Безусловно. Потому что всю жизнь религия была призвана усмирять именно такие мирские тревоги. Так и есть.

- А выпивка, курение - вот это все не поможет сейчас, допустим, чтобы стресс снять?

- Поможет, на период того, как было выпито и выкурено. Для того, чтобы использовать алкоголь, как транквилизатор, надо его употреблять три раза в день по 100 грамм. Через определенное количество месяцев отвалится печень… и все будет "отлично"!

- Ой, нет! Тогда не надо!

- Да… Точно, это такой ложный друг – алкоголь. Курение – тем более. Курение ослабляет иммунитет. Алкоголь тоже ослабляет и бдительность, и иммунитет.

Любой человек в алкогольном опьянении не замечает холода, и он чаще простужается, он может общаться с такими людьми, которые являются переносчиками вируса…

- Я помню, в предвыборную кампанию вы советовали мне, журналисту, который более четверти века занимается политикой, сказали, что это не совсем нормально – сходи лучше в театр, сказали вы…

- В театр – прекрасно! А я вот ходил в цирк с внуками недавно, в воскресенье, и китайцы там были в масках, а наши – нет.

- Зрители или артисты?

- Зрители. Это был цирк Запашных. Китайцы-зрители были в масках. А мы – нет. Так что - все в порядке.

- То есть, надо набраться терпения, оптимизма…

- Да, это не только по коронавирусу, то же самое и при любой подобной информации - такая инфекция какая-то неожиданная, да еще названная очень красиво – там свиной грипп какой-нибудь, птичий и т.д. Ну, и раздуваются отдельные случаи, в том числе, - со смертельным исходом.

Но это чаще наблюдается у людей с ослабленным иммунитетом, как раз у тех, кто пьет, наркотики употребляет. То есть - среди социально запущенных элементов.

Поэтому, если вести здоровую жизнь, укреплять иммунитет и нормально питаться, то, думаю, нам этот коронавирус совершенно не страшен.

Тем более, что у нас сейчас все-таки наступает зима, а вирусы в таких условиях не очень распространяются…

- Короче, я правильно вас понял? Прекратите истерить, сходите либо в церковь, либо в цирк.

- Мне не нравится слово «истерить», потому что оно такое… А потом - тут и в цирк, и в церковь – тоже не совсем… Но – делать что-то, для того, чтобы уравновесить свою психическую деятельность, свою тревогу, - да, это просто необходимо.

Действительно, если какая-то простуда, если ослабленный иммунитет, ну, носите маски медицинские – тоже неплохо…

Хотя, я думаю, что это все равно очень далеко и слишком мы об этом много думаем.

У нас есть немало других насущных проблем, которые, на самом деле, насущные и которые, Действительно, могут повредить здоровье гораздо больше и гораздо вероятнее, чем какой-то коронавирус в Китае…

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