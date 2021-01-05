Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (он же – стриптизер Тарзан) необычным образом поздравил россиян с Новым годом. В Инстаграме танцор опубликовал фотографию, на которой позирует почти обнаженным. Снимок сделан в спальне: на заднем плане виднеется двуспальная кровать и небрежно разбросанные по комнате вещи. А на переднем – Тарзан во всей красе со спущенными штанами, едва прикрывающими его интимные места.- Всем новогоднего! – подписал фото Сергей Глушко.Очевидно, 50-летний супруг Королевой решил по привычке похвастаться своими мускулами и кубиками на прессе. Но в свете недавнего скандала с изменой фотография выглядела весьма двусмысленно. Поклонники новогоднее поздравление Тарзана не оценили и раскритиковали его в комментариях. Некоторые фолловеры предположили, что Глушко опубликовал интимную фотографию в нетрезвом виде.«Очень мерзопакостный видок. Чего трусы не стянул? Похвастался бы», «По ходу, окосел от праздников…», «Озабоченнее человека в жизни не встречала. Реально, достал уже!», «Шташинки подтяни, Аполлон», - написали фолловеры под снимком стриптизера.Видимо, прочитав негативные отклики, Глушко решил удалить снимок. Но фотография уже успела разойтись по Сети.Измена Сергея Глушко уже несколько месяцев остается одним из самых громких скандалов этого года. Супруг Наташи Королевой публично признался в том, что был ей неверен. 28-летняя начинающая актриса Анастасия Шульженко заявила, что полтора года была любовницей Тарзана. Глушко публично покаялся в своей измене в Инстаграме. Супруг Королевой опубликовал пост, в котором рассказал, что провел ночь с двумя девушками, пока Наташи не было дома.- Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло, - сообщил в видео Сергей.По его словам, Наташа очень болезненно отреагировала на его признание.- Я сказал: «Наташа, я приму любое твое решение. Разводись, выгоняй — заслужил». Первое время она находилась в прострации, просто смотрела в одну точку. Это хуже всего, уж лучше бы кричала... – рассказал Глушко.В итоге Наталья решила простить супруга и дать ему второй шанс. А в конце декабря Тарзан признался, что продал квартиру, в которой изменял своей супруге с молодыми любовницами. Он уверен, что после его измен квартира пропиталась негативной энергетикой и плохо влияла на их семейную жизнь.