В матче 17 тура чемпионата Англии по футболу \\"Ливерпуль\\" проиграл в гостях \\"Саутгемптону\\" со счетом 0:1. Для действующего чемпиона АПЛ это поражение стало вторым в этом сезоне. В поединке уже на 2-й минуте был открыт счет после точного удара Дэнни Ингза. Этот футболист известен тем, что ранее играл за \\"Ливерпуль\\". Таким образом, \\"Ливер\\" уступил впервые за 13 матчей. Беспроигрышная серия началась после поражения от \\"Астон Виллы\\" с хоккейным счетом 2:7.Своим мнением от прошедшего поединка поделился главный тренер \\"Ливерпуля\\" Юрген Клопп, сказав после окончания встречи:- Что разочаровало больше всего? То, как мы входили в игру – разумеется, начало. Не только гол, но начало матча в целом. Поздравляю «Саутгемптон», они заслужили. Мы знали, что они будут делать, это не должно было нас удивить. Но мы все равно выглядели удивленными. В начале матча мы теряли мячи. Да, «Саутгемптон» был хорош, но это не ракетостроение, это всего лишь футбол. Нам нужно было справляться с этим лучше. Мы подарили им начало игры.Немецкий тренер \\"Ливерпуля\\" подвел итог довольно критично. Отметив, что труды соперников были вознаграждены по заслугам, а его игрокам не хватает кондиций:- Соперник усердно потрудился. Мы же принимали неправильные решения. Такое бывает, когда нет формы, - сказал Юрген Клопп сказал Клопп в эфире телеканала Sky Sports.А вот наставник победителей Ральф Хазенхюттль сказал, почему на его глазах были слезы после успешного поединка. Нет, он не плакал:- У меня на глазах были слезы – из-за ветра! Когда наши парни бились, это заставило меня гордиться ими. Для победы нужно провести идеальный матч против «Ливерпуля», и нам это удалось. Мне казалось, что мы под невероятным давлением, и защита около штрафной сегодня была ключевым элементом. А затем нужно было стараться играть в футбол. И у нас это получалось. Игра была невероятно интенсивной, у меня практически пропал голос, - отметил наставник \\"Саутгемптона\\" в интервью BBC.А вот капитан \\"Ливерпуля\\" Джордан Хендерсон после окончания неудачной встречи довольно детально разложил причины успешной игры \\"Саутгемптона\\". И отметил, что причины поражения \\"Ливерпуля\\" находятся внутри и многое о сопернике они знали до игры и так:- Мы медленно начали, хотя нам это несвойственно. Были моменты, но мы вновь не забили – во втором матче подряд. Знали, что они будут играть быстро, но мы действовали небрежно, дали им заработать пару штрафных, а в АПЛ за это наказывают, - приводит слова Хендерсона BBC.После этого поединка \\"Ливерпуль\\" остался на 1 месте с 33 очкми после 17 встреч. Столько же у \\"Манчестер Юнайтед\\", который имеет на один матч меньше. А вот \\"Саутгемптон\\" после победы - шестой в турнирной таблице АПЛ с 29 баллами.Свой следующий матч \\"Саутгемптон\\" теперь проведет 9 января на Кубок Англии дома против клуба \\"Шрусбери\\", а потом 16 числа поедет в гости к \\"Лестеру\\" уже на матч в рамках АПЛ. В свою очередь, у \\"Ливерпуля\\" на 8 января намечен поединок Кубка страны против \\"Астон Виллы\\" в гостях, а через 9 после - домашняя игра с \\"Манчестер Юнайтед\\".