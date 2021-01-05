Один из самых богатых людей в мире, основатель онлайн-ритейлера Alibaba Джек Ма не появлялся на публике с конца октября.Он должен был выступить в качестве судьи в популярном телешоу, но его не только заменили другим человеком, но и сняли его фото с официальной страницы телепрограммы в Интернете.Вероятные проблемы у миллиардера, скорее всего, возникли после его выступления на бизнес-форуме в Шанхае, где он выступил с критикой китайских госрегуляторов.Сразу после этого Ма исчез из поля зрения публики и широкой общественности, запланированное ранее первичное размещение на фондовом рынке акций одной из его компаний было приостановлено. Бизнес-империя Ма потеряла из-за этого порядка 11 млрд. долларов.Официальный представитель бизнесмена заявил, что участие Ма в телепроекте оказалось невозможным из-за высокой занятости предпринимателя.Китайские СМИ хранят молчание по этому поводу, делая исключения лишь для сообщений по поводу того, что власти ведут антимонопольное расследование в отношении принадлежащей Ма Alibaba Group.Настоящее имя Джека Ма – Ма Юнь. Он стал первым китайским бизнесменом, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes, который оценивает его состояние в 40 млрд. долларов.Ма является самым богатым человеком в Китае, и 18-м – в рейтинге самых богатых людей мира.