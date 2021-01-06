Анастасия Волочкова часто радует поклонников своими фирменными шпагатами и снимками в микро купальниках. Накануне Нового года балерина выбежала в красном бикини прямо на мороз, нырнула в ледяную купель и растянулась у забора в шпагате. На днях артистка поведала, откуда черпает свою неуемную энергию.У Анастасии Волочковой каждый день разгрузочный. По ее словам, ведь энергию и силы человеческий организм получает не только от пищи. \\"Энергию мы черпаем не только ведь из еды, а еще из эмоций, чистого воздуха и позитива, от любви, конечно. И вовсе это не связано с питанием\\", - считает Волочкова.Знаменитость уверена, что нужно питаться небольшими порциями. Она уверена - чем меньше еды, тем лучше. \\"Вы знаете, у меня каждый день - разгрузочный. Я ем очень мало. В моем рационе салатные листья, вареные яйца всмятку и овощные острые супы. Соль и сахар я не употребляю\\", - поведала Анастасия.По ее словам, питаться нужно дробно и несколько раз в день. А голодовка не только не поможет сбросить лишний вес, но и навредит организму. \\"У нас нажрутся все в Новый год, в прямом и переносном смысле, а потом думают, что от одного дня голодания у них все уйдет. К сожалению, килограммы набираются очень быстро от обжорства, а уходят медленно. Поэтому один разгрузочный день - это только стресс для организма. Голодовка абсолютно не полезна, это большое заблуждение, что человек похудеет\\", - цитирует ее ФАН.Балерина советует к дробному питанию подключить ежедневные тренировки. Оставаться подтянутой помогают, по ее словам, элементарные упражнения для пресса на косые мышцы живота. \\"Без физической нагрузки ни одна диета не сработает\\", - резюмировала звезда.