Гарик Харламов и Кристина Асмус 5 января отметили день рождения дочери: в честь семилетия Насти супруги устроили ей веселую вечеринку с аниматорами и клоунами. Праздник прошел, но хорошие впечатления остались – и в Инстаграме Кристина продолжает делиться радостными эмоциями. Тем более, что на дне рождения дочки разведенные Асмус и Харламов впервые появились вместе на публике. Актриса опубликовала на своей странице фото и видео с бывшим мужем, пошутив, что специально «пририсовала» Харламова на снимках.- Гарика я специально прифотошопила на видео, чтобы у СМИ больше не было вопросов, - пошутила Кристина, припомнив, как некоторые издания написали, что ее бывший муж пропустил день рождения дочки.На самом деле 7 лет Насте исполнилось еще 3 января. Актриса рассказала, что они не собирались широко отмечать ее день рождения. Однако буквально за несколько часов девочка передумала, и родителям пришлось срочно устраивать праздник.- В общем, у нас на День рождения дочки были совсем другие планы, но 3 января вечером Настя передумала, так что пришлось бросить все силы и организовать праздник в ресторане с гостями, декорациями, тортом на заказ и шоу-программои за 1 (!!!!) день! Но когда любишь и очень хочешь порадовать, нет ничего невозможного! – написала Асмус.Поклонники в комментариях вовсю обсуждают совместные фото Кристины и Гарика. Фолловеры жалеют, что супруги разошлись, и надеются, что когда-нибудь они все-таки воссоединятся. «Очень жаль что такая пара распалась! В любом случае вы отличные родители», «Следующая новость будет: Гарик Харламов и Кристина Асмус снова вместе! Они воссоединились на дне Рождения у дочери», «Жалко что вы развелись, такая пара хорошая, и дочка на обоих похожа, красотулька», «А глаза у ребёнка не горят, так как мама и папа не вместе», «Как классно, когда люди после развода поддерживают нормальные отношения! Вы оба большие молодцы!», - пишут они.Праздник для Насти ее родители устроили в одном из ресторанов Москвы. Вечеринка была декорирована в розовых тонах: гостей встречали украшения в виде леденцов, тортов и пончиков. Детей развлекали аниматоры, которые привезли живых попугаев. Маленькая Настя в длинном воздушном платье выглядела как сказочная принцесса. Девочка с удовольствием участвовала во всех развлечениях и много фотографировалась вместе с птицами и клоунами. Свечи на торте Настя задула, сидя на руках у папы, и ее мама в этот момент была рядом.Напомним, суд развел резидента «Comedy Club» Гарика Харламова и звезду фильма «Текст» Кристину Асмус в октябре. Решение расстаться супруги приняли больше года назад, но долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.