О профессиональных приметах известно немало. Например, летчики и моряки никогда не скажут последний. А скажут крайний. У актеров, говорят, нет гримерок под номером 13. Водители не свистят за рулем — считается, что гаишника насвистишь, и денег не будет...Исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, представители каких профессий наиболее подвержены суевериям — результатами они поделились с «КП». Оказалось, что больше всего суеверных людей среди медсестер. На втором месте продавцы, а третье разделили водители и юристы.А вот для кого не существует несчастливых чисел — так это для программистов, аналитиков и учителей.В целом россияне не слишком подвержены суевериям. Но все же более четверти считают, что в жизни так или иначе, но не обходится без чертовщинки. А 15% отвечавших так и прямо сознались, что им доводилось посещать магов, гадалок и народных целителей. Причем если среди мужчин это делал каждый десятый, то женщины - в два раза чаще.В целом же, материализм побеждает. По сравнению с 2012 годом, когда проводилось предыдущее подобное исследование, число тех, кто безоговорочно назвал себя суеверными, снизилось с 28% до 22%. Правда, и тут не все гладко. Среди водителей, рабочих и домашнего персонала число верящих в сглаз и в черную кошку, наоборот, прибавилось.На суеверия влияет и зарплата, но каким-то странным образом. Например, меньше всего полагаются на оккультные науки те, у кого доход не достигает 50 тыс руб в месяц и превышает 80 тыс. А вот те, кто посередине, готовы полагаться на потусторонние силы.ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬТОП-5, кто верит:Медсестры - 40%Продавцы-консультанты - 36%Водители - 35%Юристы - 35%Региональные представители - 35%ТОП-5, кто не верит:Рекламщики и дизайнеры - 18%Учителя - 17%Менеджеры по маркетингу - 17%Программисты - 16%Аналитики - 16%ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПриметы на день рождения: что можно и нельзя делать в праздникПочему нельзя праздновать день рождения заранее и чего не следует дарить: «КП» рассказывает про самые известные народные приметы на день рождения и объясняет, откуда они взялись (подробности).