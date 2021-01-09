Казалось бы, ну какие похищения в XXI веке? Вокруг камеры, геолокация отслеживается на раз, а совершить преступление незаметно практически невозможно. Однако в отдаленных уголках планеты некоторые злодеи все же решаются выкрасть знаменитость, чтобы попросить потом кругленькую сумму. Несколько самых известных примеров — в подборке «КП».Рассел КроуЗвезда «Гладиатора», «Робин Гуда» и лауреат «Оскара» в начале нулевых чуть не стал жертвой Аль-Каиды* . Казалось бы, где актер, а где террористы? И тем не менее. В 2001 году в СМИ просочилась информация о черном списке, составленный международной террористической организацией: там были претенденты на похищение. Был в том списке и Кроу. Цель? «Культурная дестабилизация общества».Сейчас это звучит как бред или пошлая пиар-акция нового фильма, но тогда все было более чем серьезно — к актеру приставили личную охрану в виде агентов ФБР. Австралиец признался, что его предупредили о возможном похищении за несколько месяцев до вручения «Оскара-2001». Информация пришла от французской сотрудницы полиции, получившей тревожные данные в Ливии. Своевременные меры помогли уберечь Кроу от похищения.Бенедикт КамбербэтчА вот одного из главных телесыщиков современности, исполнителя роли Шерлока Холмса Бенедикта Камбербэтча, реально украли. Дело было в 2005 году, за пять лет до выхода британского «Шерлока». Тогда BBC снимал в ЮАР другой мини-сериал: «Путешествие на край земли». У Бенедикта была одна из главных ролей. Да даже если и не была бы — британцы в прибрежном городе Дурбан представляли яркую добычу для местных бандитов. Поэтому не исключено, что когда актер с коллегой застряли на темной дороге ночью из-за пробитого колеса, к ним подъехала машина с вооруженными аборигенами. Они положили актеров на землю и кричали про деньги и наркотики, как вспоминал в интервью Камбербэтч. После этого британцам связали руки, Бенедикта кинули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Когда автомобиль остановился и актера выволокли на землю, он начал кричать от страха.«Я спрашивал: «Что вы сделаете с нами? Убьете?», — описывал события он. — Я боялся, что нас станут пытать, издеваться над нами». Но случайный незнакомец, увидевший тревожную суету, спугнул похитителей. Они бросили Камбербэтча с коллегой на дороге. Актер признался, что смотрел в лицо спасителя и плакал от счастья.Джессика АльбаКрасивейшая американская актриса тоже не смогла избежать похищения. Еще в 1995 году она снималась в сериале «Флиппер» в Австралии. Тогда девушке было всего 14 лет.Джессику похитили двое преступников, пока она перепарковывала скутер, прямо около съемочной площадки. Ее кормили снотворными и требовали крупный выкуп у небогатых родителей юной актрисы. Злодеи продолжали названивать папе и мамы будущей звезды Голливуда с угрозами и требованием выкупа, а полиция в это время продолжала поиски — пока случайным образом не обнаружила девушку в багажнике подозрительно припаркованного красного джипа. Она была в полусознательном состоянии в повязкой на глазах и кляпом во рту, но без травм. Бандитов так потом и не нашли — Джессика ничего не рассказала о внешности похитителей.Интересно, что в самом сериале Альбе пришлось отыграть заложницу — во втором эпизоде проекта главных героев похищают и запирают связанными.Более того, актрисе пришлось обращаться к помощи психотерапевта, чтобы избавиться от навязчивых воспоминаний. А полностью избыть память о похищении помогла роль в триллере «Паранойя» (2000), где героиня Альбы становится жертвой похищения.Веруска РамиресТоп-модель, «Вице-мисс Вселенная-98» и «Мисс Венесуэла-97» Веруска Рамирес в свое время поставила рекорд по числу баллов, набранных за выход в купальниках (впоследствии только Оксана Федорова смогла его побить). А в 2003 году девушка была натурально похищена. Злодеи атаковали красавицу, когда она сидела в машине — у девушки отняли дорогие вещи и все деньги. После чего Веруску и увезли в неизвестном направлении на ее же машине, где удерживали на протяжении нескольких часов. Однако развязка оказалась более чем неожиданной: менеджер модели Луиджи Ратино сообщил, что преступники начали обыскивать автомобиль девушки и обнаружили там пачку настенных календарей с изображением Веруски. Так они поняли, кого похитили. И...попросили заложницу расписаться на календарях на память, после чего вернули все ценности и отпустили.* Террористическая группировка, запрещенная в России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБенедикт Камбербэтч: Хотел быть адвокатом, а стал Шерлоком ХолмсомСтранное очарование британского актера Бенедикта Камбербэтча внезапно вознесло актера на вершину голливудского звездного листа (подробности)