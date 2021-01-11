Еще 5 января, накануне битвы при Капитолийском холме Д. Байден упрекнул Д. Трампа в том, что тот предается унынию и бездействует – \\"Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, он не хочет работать\\". Сонный Донни воспринял упрек сонного Джо и решил показать, что на самом деле ему чертовски хочется поработать – и в рамках показа назначил на 6 января \\"адскую битву\\" при Капитолии.Скорее всего Трамп не имел в виду, что все силы ада вырвутся наружу и будет битва воинств неземных, но употреблял слово \\"hell\\" (\\"ад\\") в чисто усилительном значении, имея в виду горячую схватку, когда демократ, республиканец\\"Колет, рубит, режет,Бой барабанный, крики скрежет\\".Впрочем, мистическая составляющая в деле 6 января также имела место. Весь мир обошла фотография бойца-республиканца в звериной шкуре и в точности соответствующего образу черта, явившегося помещице Коробочке – \\"Всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то Бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих\\".Однако, сила американской демократии была такова, что всего через три дня произошла поимка нечистого. Им оказался Яков-Антон Ченсли из штата Аризона, взятый под стражу по обвинению в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании без законных полномочий. Вот бы и со всеми демонами так.Вообще же адская битва под девизом \\"Спасем Америку!\\" представляла собой наполеоновскую эпопею (богатая тема для историков Соколова и Панасенкова) прокрученную в один день. Сперва публике показали 18 брюмера, т. е. разгон палаты депутатов – \\"Бежали робкие грузины\\". Затем разогнали разгоняющих, и тут уже обратно вбежали робкие грузины, т. е. народные депутаты США, и продолжили заседание.Трамп же, перенесясь из 1799 в 1815 г., явился в образе великого императора после Ватерлоо. 21-22 июня 1815 парижские трудящиеся скандировали на улицах: \\"Да здравствует император! Долой изменников! Не нужно отречения! Долой палату!\\", но император, видя, как его приближенные ему изменили и продали шпагу свою, утратил волю к борьбе и поехал на о. Св. Елены.А после низвержения узурпатора развернулся, как то и положено, белый (в 1815 г.) или синий (в 2021 г.) террор. Ибо поимкой аризонского черта дело не ограничилось. На всю Америку прославилась 18-летняя девушка, которая донесла органам на свою матушку, тетушку и других родственников, которые отметились на улицах Вашинтона и сейчас должны понести суровую кару американского закона и всеобщую ненависть и презрение трудящихся. В разоблачении враждебной вылазки принимает участие и агентство \\"Беллингкэт\\", работающее, сколь можно понять, на аутсорсе не только у ЦРУ, но и у ФБР. Вероятно, проницательный болгарин Христо Грозев имеет установить, что вредоносная бригада чекистов поработала не только с гульфиком А. А. Навального, но и с вашингтонским храмом демократии.Что делает актуальным вопрос, как лучше наградить мужественного расследователя.Ассанж, Сноуден и женомуж Мэннинг уже выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Как указал адвокат А. Г. Кучерена, \\"Они совершили мужественные поступки и продолжают их совершать в части сообщения обществу правды о том, что творят спецслужбы США. Они действительно делают ту работу, которая вызывает восхищение у многих людей\\".Тогда естественно отзеркалить ситуацию, выдвинув на премию А. А. Навального, Л. Э. Соболь и проницательного болгарина, ведь они \\"Совершили мужественные поступки и продолжают их совершать, сообщая обществу правду о том, что творят спецслужбы РФ\\". После чего посмотрим, кто победит.Не менее интересно, что будет с Нобелевской премией по медицине. До сих пор она была скорее в тени – широкая публика если интересовалась премией, то литературной и миротворческой. Но в силу известных причин сейчас с медиками и фармацевтами будут носиться, как после 1945 г. с ядерными физиками. Тем более, что вопрос вакцинирования политизирован донельзя, что порождает глубокую антиномию.С одной стороны, есть прогрессивная вера \\"Может ли что быть доброго из Назарета?\\". К вакцине \\"Спутник-V\\" это также относится, ибо ясно, что ничего путного в России производиться не может по определению. А если даже и может, то все равно на самом деле не может, ибо ни в чем нельзя поддерживать тиранию. С другой стороны, воля к жизни есть очень могучий инстинкт, заставляющий забыть про отечественные недостатки и бежать вакцинироваться \\"Спутником\\", ибо жить-то хочется. Что порождает тот парадокс, что наибольший процент привитых наблюдается среди светлоликих. Война с режимом – это война с режимом, но санитарно-гигиенические мероприятия по расписанию.Или даже вне расписания. Тут дело не в особенностях российской политики и российской фармации. В Польше и политика вроде бы совсем другая, и вместо тоталитарного \\"Спутника\\" произведенный за океаном демократический \\"Пфицер\\", но мастерство культуры не пропьешь. Пресс-секретарь польского правительства Мюллер сообщил, что в первых рядах привитых оказались знаменитые деятели культуры, хотя сперва должны были прививаться работники здравоохранения, пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Но властная воля к жизни побудила мастеров культуры прививаться под видом добровольцев, работающих (на самом деле совсем не работающих) в чумных бараках.В случае кораблекрушения можно не сомневаться, какая категория пассажиров первая окажется в спасательных шлюпках. Хотя это естественно, правила спасения на водах гласят: \\"Певцы вперед\\" –\\"…Вдруг лоно волнИзмял с налёту вихорь шумный…Погиб и кормщик и пловец! —Лишь я, таинственный певец,Я гимны прежние пою\\".Хотя не все находят это правильным. Артист-диссидент Ю. Э. Лоза рассказал о старинном обычае строителей БАМа – бить после концерта заезжих артистов. \\"Слышишь, время гудит: Бам! по просторам глухим: Бам!\\" – Лоза с труппой еле отбились, используя для обороны древки знамен. Интересно, как проходили на БАМе гастроли Ф. Б. Киркорова.