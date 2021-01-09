Власти Соединенных Штатов задержали и предъявили обвинения одному из участников штурма Капитолия - жителю Аризоны Джейкобу Энтони Чансли. Именно он, предположительно, был запечатлен на фото в ходе беспорядков в Вашингтоне в образе викинга или шамана в меховой шапке с рогами и с копьем. Минюст США в субботу, 8 января, сообщает, что американец уже предстал перед судом.Ему инкриминируются умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в здание Капитолия.- Джейкоб Энтони Чансли был опознан как нарушитель, запечатленный на кадрах с рогами, в меховой шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым татуированным торсом, - говорится в сообщении ведомства.Напомним, на этой неделе протестующие сторонники Трампа, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, штурмом ворвались в здание Капитолия и устроили там беспорядки. В результате погибли пять человек, а демократы призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции.