В ночь с 13 на 14 января 2021 года – то есть, на старый Новый года, окрестности Земли посетит астероид 2020 WU5, диаметр которого специалисты оценивают в 1,1 километра. Такие «солидные гости» давно рядом не пролетали.Никакой угрозы астероид не несет. Минимальное расстояние, на котором он окажется от нашей планеты, составит около 8 миллионов километров.Астероид 2020 WU5 был обнаружен в конце ноября 2020 года с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). Отнести его к потенциально опасным можно с небольшой натяжкой. Таковыми считаются астероиды, которые подлетают к Земли ближе, чем на 0,05 астрономических единиц (АЕ, расстояние от Земли до Солнца, около 150 миллионов километров). Нынешний гость окажется чуть дальше – в 0,054 АЕ. Более тесного сближения, согласно расчетам траектории его движения, определенной в NASA, в обозримом будущем не ожидается.Астрономы-любители могут увидеть астероид, который будет двигаться по небосводу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пёс, Близнецы и Возничий.