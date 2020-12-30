Наступающий 2021 год, согласно Китайскому восточному календарю, пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Хозяин наступающего года достаточно всеяден, и ему по вкусу изобилие. Но по понятным причинам от блюд из телятины и говядины стоит отказаться. Астрологи советуют не злить быка и встретить Новый год с блюдами из свинины, баранины и птицы.Чем задобрить Быка?Это животное довольно консервативное и не привередливое в отношении еды. Оно питается в основном растительной пищей - злаковые, овощи и фрукты. Все это говорит о том, что при встрече 2021 года на новогоднем столе должно быть много блюд, включающих крупы и зелень. Поэтому будут уместны всевозможные виды мяса (повторимся, кроме говядины и телятины) с начинкой из каш, овощей и фруктов. Можно приготовить, например, плов с бараниной или курицей, утку или гуся с яблоками, или запечь на западный манер огромную индейку. У нас в России, кстати, компания «Черкизово» выпускает индюшатину с пониженным содержанием жира - очень легкое и вкусное мясо. Украшением любого праздничного стола станет и традиционное русское блюдо - молочный поросенок, фаршированный гречкой. Его приготавливали на Руси на Рождество еще со времен Петра I. Но в целом хозяйки могут не заморачиваться со сложными рецептами, Бык будет рад и обычной картошке с мясом. Готовить тоже лучше простыми способами: варите, запекайте, жарьте, тушите. Приветствуется использование гриля. Кроме того, блюда должны быть из обычных продуктов. Быку не понравятся заморские яства, поэтому можно не тратиться на них. Благо российский рынок сегодня готов предложить множество мясных деликатесов.Традиции из ПоднебеснойКитайцы всегда встречают Новый год, в том числе и астрологический особыми блюдами. Среди них - национальные пельмени Цзяоцзы или Баоцзы (читай про них на стр. 3). Именно эти пельмешки уплетает в мультике смелый Кунг-фу панда. Изобрел их в начале III века нашей эры китайский полководец Чжугэ Лян. Мясо в паровом тесте он принес в жертву богам в новогоднюю ночь вместо голов своих воинов. Войско осталось целым, а рецепт ушел в народ. Слово «пельмени» на китайском звучит так же, как «смена знаков», то есть имеется в виду встреча двух символов года. Главное их отличие от русских пельменей, это специальное тесто для вонтонов (можно приготовить самим), наличие в начинке мясного фарша (китайцы очень любят свинину), пекинской капусты, тертого корня имбиря, зеленого лука и соевого соуса. Готовят Цзяоцзы исключительно на пару. В семье в новогоднюю ночь каждый обязательно должен съесть хоть один пельмешек.Табу в наступающемЧто нельзя подавать на праздничный стол?• говядина, телятина• говяжий заливной язык• говяжий холодец• любое заливное или холодец на желатине (при изготовлении желатина используются рога крупных парнокопытных). Лучше использовать кости птицы или свиньи.• колбасу, пельмени, котлеты, где есть говядина/телятина или субпродукты крупного рогатого скота.Кому из мясоедов повезет в год 2021-й2021 год - следующий после трудного високосного, обещает стать намного спокойнее для всех знаков. В Новом году удача ожидает тех, кто любит работать, потому что Бык - это трудяга, настоящий пахарь с хорошим аппетитом. Да и в целом год пройдет в трудах. В первой половине звезды обещают продуктивность, которую важно не растерять во второй части года. Наступающий год будет намного лучше 2020-го - астрологи прогнозируют постепенный уход пандемии, рост экономики, а также счастье в любви и в семейной жизни многим знакам зодиака. Особенно он благоволит влюбленным. В 2021-м будет много браков, встреч со своей будущей судьбой и рождения детей. Год станет удачным и в плане финансов, так как Бык приходит под стихией металла.Самым удачным год станет для:• Петуха• Лошади• Обезьяны• БыкаМенее удачным год будет для:• Дракона• Свиньи• Кролика• КрысыПобороться за успех придется рожденным в год:• Змеи• Тигра• Собаки• Козы