Три года назад, в сентябре 2017 года Денис Антипов попал в аварию на трассе недалеко от Магадана. Его машина вылетела в кювет и стала пугающе похожа на «гармошку». Чтобы достать водителя, пассажирам проезжавшего мимо автобуса, пришлось переворачивать автомобиль. Каким-то чудом среди них оказался врач-реаниматолог, его лицо Денис запомнил на всю жизнь.— Я не знаю, ехал он в отпуск или по каким-то ещё делам, но он там был, — рассказал 27-летний мужчина. — Помню, как до приезда «скорой» он разговаривал со мной, чтобы я не выключился, не разрешал мне вертеть головой и держал ее. Ведь я не особо понимал, что произошло. Даже запомнился момент, как земля мне засыпалась в глаза, а он убирал ее. Огромное ему спасибо за неравнодушие и помощь!!! Ведь если бы его там не было, неизвестно, какой бы был исход…«Скорая» забрала парня в больницу, там он узнал, что в аварии сломал шею. Если бы не грамотные действия врача, тогда, на трассе, если бы он не запретил людям перетаскивать пострадавшего из кювета, потому что установил отсутствие чувствительности в руках и ногах, история могла закончиться для Дениса печально.Молодой человек три года искал своего спасителя, пытался узнать имя реаниматолога. В апреле 2020 года Денис рассказал свою историю на странице проекта «Подвиги обычных людей» в соцсетях.— Я хотел бы сказать спасибо врачу и всем людям, которые оказались рядом со мной в тот момент. Всем, кто вытаскивал меня из машины, вызывал скорую по спутнику, потому что в том месте, где я разбился, сотовой связи нет, — написал в «Подвиги обычных людей» молодой человек.Угадайте, через сколько подписчики нашли этого врача? Через сутки! Им оказался Владимир Александрович Кулишов из Сусуманской районной больницы (Магаданская область). В тот день он ехал в Магадан на автобусе. Так вышло, что Дениса врач приметил еще до аварии – парень почему-то очень спешил, суетился, заправляя автомобиль, потом стремительно обогнал автобус. А через некоторое время автобус поравнялся с машиной Дениса – она слетела с трассы в кювет.Все пассажиры автобуса вышли на улицу и поспешили на помощь: перевернули автомобиль, достали Дениса. Но именно Владимир Кулишов помог оказать парню правильную помощь. Когда пострадавшего увезли в больницу, Владимир продолжал думать о молодом человеке, как сложилась его судьба. Оказалось, он тоже искал Дениса. Около года отслеживал новости, пытаясь получить информацию о той аварии, но не получалось… Владимир гнал от себя нехорошие мысли…Подписчики группы «Подвиги обычных людей» не только узнали имя спасателя Дениса, но и номер его телефона. Спустя три года после аварии их встреча случилась! Денис сейчас на инвалидной коляске, но ведет очень активную жизнь. С Владимиром они часто созваниваются и переписываются.— А мы общаемся с ними обоими! Ведь Владимир стал для нас символом человеческого милосердия и преданности профессии, а Денис – вдохновляющим примером мужества,- рассказали авторы проекта, который помогает рассказывать о необычных поступках обычных людей.А еще общественники шутят, что у их работы есть «побочный эффект». Ведь часто герои остаются неизвестными и исчезают, не прося и не ожидая никакой благодарности:— Как-то в офисе мы разговорились с девчонками, кто кем хотел стать в детстве. Наша Ира рассказала, что ей нравилось играть в «Жди меня», она была Игорь Кваша – объявляла счастливые встречи. Говорит, нравилось вслух произносить, что тот, кого так долго ждали, нашёлся. Мечта Иры опосредованно сбылась: в «Жди меня» мы всей командой играем уже восьмой год. Хотя это и не основная наша деятельность – скорее, неожиданный побочный эффект, — говорят в команде некоммерческой организации.Проект «Подвиги обычных людей» каждый день пишет истории о героях. О тех, кто не сумеет пройти мимо человека, нуждающегося в помощи; о тех, кто закроет собой и выведет из горящего дома, если понадобится; о тех, кто не сдается болезням и тех, кто ведёт за собой такую же армию неравнодушных помощников.— У нас паблики во всех соцсетях, и постепенно там сформировалась довольно большая аудитория, которая прямо с утра первым делом вдохновляется на добрые дела. У нас добрые, честные, думающие подписчики, и часто в комментариях они дают друг другу дельные советы и оказывают реальную помощь, — говорят в команде «Подвиги обычных людей».Говорят, что соцсети – это сплошная эфемерность и безнаказанность. Говорят, что сюда приходят слить негатив. Возможно. Но аудитория «Подвигов» каждый день доказывает обратное – люди всё ещё способны на настоящие поступки, на сопереживание и веру в чудо.— Помочь им в этом легко. Расскажите добрую историю, вспомните человека, которому хочется сказать спасибо, – и протянется ниточка между ищущим и потерявшимся,- говорят общественники. — А мы вновь – как и каждый день – решим для себя, что у нас лучшая работа в мире. С волшебными побочными эффектами!Этот материал вошел в число победителей конкурса «Чудеса случаются», который провел портал «Открытые НКО». Четыре самые яркие истории от некоммерческих организаций будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды».