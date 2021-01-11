Студентка Казанского федерального университета Диляра Залялиева, прошла в финал второго сезона Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум», обратив внимание общественности на отсутствие доступных принтеров Брайля. Хотя ее проект не получил грант, организаторы конкурса не остались равнодушными к истории Диляры и решили реализовать ее идею. Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», выступавший партнером одной из номинаций Конкурса, организованного социальной платформой Фонда Росконгресс – Фондом Инносоциум, подарил студентке нужный принтер.До недавнего времени в столице Республики Татарстан не было ни одного центра, где можно было бы распечатать необходимые материалы шрифтом Брайля. А высокая стоимость такого принтера и расходных материалов к нему (более 400 тыс. рублей) не позволяли приобрести устройство в личное пользование, отмечала Диляра в своей заявке на конкурс.О проблемах незрячих людей она знает не понаслышке. Будучи незрячей, сама девушка испытывала трудности с подготовкой к занятиям, так как буквально не могла распечатать доклады, курсовые и домашние задания.Теперь студентка опробовала подарок и предложила всем незрячим Казани использовать его для учебных и рабочих целей.«Фонд «Искусство, наука и спорт» занимается развитием инклюзивной среды в стране через программу поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Конкурс «Инносоциум» – актуальная платформа, предоставляющая ресурсы для реализации социально-активным людям вне зависимости от их возможностей здоровья. Мы очень рады, что помогли проекту Диляры осуществиться. Фонду «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд» важно поддерживать активных и творческих незрячих и слабовидящих людей, предоставляя им социальный лифт и помогая развивать их компетенции», – отметила член жюри Конкурса, директор благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.«У принтера очень много возможностей, я пока еще не успела оценить их все, но мне помогают мои зрячие помощники, – рассказывает Диляра Залялиева. – Распечатки получаются очень четкие и понятные. Так, я уже напечатала тексты на английском языке, необходимые по учебе, планирую в ближайшее время активно готовиться к поступлению в аспирантуру – принтер также будет очень полезен. Я благодарна Фонду Инносоциум и БФ “Искусство, наука и спорт” за такой ценный подарок и поддержку. Принтер Брайля необходим многим жителям Казани и для того, чтобы воспользоваться им необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на сайте Фонда “НеЗаМи”. Любой незрячий человек может оставить обращение на услуги по печати».Диляра Залялиева принимала участие в сезоне Всероссийского конкурса студенческих проектов «Инносоциум» 2019/2020. В настоящий момент проходит прием заявок на третий этап конкурса, итоги которого будут подведены уже в 2021 году. Подать заявку и узнать более подробную информацию о конкурсе можно на сайте innosocium.ru.