Исследователи Института естествознания израильского Еврейского университета Иерусалима провели масштабную работу, выяснив как различные мутации влияют на работу головного мозга.- Гены, связанные с аутизмом, влияют, как правило, на три области мозга – кору, полосатое тело и мозжечок, - объяснил проф. Сагив Шифман. – Мозжечок, к примеру, отвечает за двигательную функцию и способствует развитию социальных и когнитивных функций.Ученые исследовали один из самых известных генов, связанных с аутизмом, - ген Pogz.- В первую очередь нас интересовало, как мутация в этом гене влияет на развитие мозга у мышей, - комментирует профессор Центра наук о мозге им. Эдмонда и Лили Сафры Йосеф Яром.В результате выяснилось, что из-за мутаций у грызунов появилось гиперсоциальное поведение и неспособность к обучению. То есть подопытные животные, по сути дела, родились аутистами, и виной этому – обнаруженная мутация, пишет Nature.- В настоящее время лекарств от аутизма нет, но есть препараты, принимая которые, улучшается симптоматика протекания заболевания, - продолжает Яром. – Надеемся, что новое исследование поможет разработать лекарство, непосредственно влияющее на нервные процессы в мозжечке.Первое исследование проф. Ярома, показало, что определенные химические вещества меняют активное функционирование мозжечка. Теперь ученые пытаются понять, как может измениться поведение человека, если у него присутствует такая мутация, и какие новые препараты уже сейчас можно разработать для лечения аутизма.- Понимание неврологических процессов, лежащих в основе аутизма, открывает возможности для новых методов лечения и дает надежду родителям, воспитывающих детей с этим синдромом путь пока что не на полное выздоровление, но на однозначное улучшение состояние ребенка, - уверен Сагив Шифман.