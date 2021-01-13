Два главных российских мегаполиса предсказуемо названы россиянами лучшими городами для того, чтобы сделать карьеру. Москву назвали более половины респондентов, Санкт-Петербург — каждый третий.Но, как показало исследование Работа.ру, столицами не исчерпывается список хороших российских городов для работы. Третьим по привлекательности городом стал Краснодар. От столицы Кубани совсем на чуть-чуть отстал курортный Сочи. Видно, чем теплее, тем успешнее представляется будущность. Пятерку лучших замыкает Екатеринбург.Ехать за карьерой народ готов примерно одинаково как в Казань (18%), так и в Новосибирск (16%). Примерно каждый десятый россиянин считает, что шанс реализоваться в жизни можно получить в Нижнем Новгороде, Самаре, Хабаровске и Красноярске.Среди 3500 опрошенных были и те, кто героически готов строить карьеру на самых северных форпостах страны — в Анадыре и Магадане. Впрочем, таковых оказалось менее 1%.КОНКРЕТНОКак вы считаете, какие города в России самые перспективные для карьеры (можно было назвать несколько вариантов)?1. Москва - 59%2. Санкт-Петербург - 32%3. Краснодар - 26%4. Сочи - 24%5. Екатеринбург - 23%6. Казань - 18%7. Новосибирск - 16%8. Ростов-на-Дону - 15%9,10. Нижний Новгород - 11%9,10. Самара - 11%11. Хабаровск - 10%12. Красноярск - 9%13-14. Уфа - 5%13-14. Воронеж - 5%15. Челябинск - 4%16. Волгоград - 1%17. Пермь - 1%Другое: Тюмень, Сургут, Анадырь и Магадан, а также крупные города в Европы и США — 13%По данным Работа.ру. Опрошено 3500 россиян старше 18 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВступил в силу закон об удаленной работе: на что все сотрудники имеют правоОбъясняем на пальцах, как трудиться в новых условиях, когда офис - на диване (подробности)