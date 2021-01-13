Привычная для детей фраза «Вот вырастешь и будешь помогать близким» скоро зазвучит совсем по-другому. Ведь улучшить жизнь людей теперь могут и дети. Yummy United и Фонд «Сколково» запустил совместный конкурс «Большое начинает с с малого», в рамках которого дети могут попробовать свои силы в разных областях. Ключевая задача проекта – найти и реализовать молодые идеи, которые улучшат жизнь людей в конкретном месте. Проекты могут включать самый широкий спектр улучшений: digital-решения, объекты городской среды, события, инициативы в образовании, идеи для социальной сферы и так далее. Старт конкурса был дан 19 октября на форуме Открытые инновации в рамках сессии «Инновационные образовательные практики в школьном обучении», подачу заявок продлили до 31 января 2021 года включительно. Стать участником проекта можно на сайте: https://yummy-united.ru/yummyunitedskolkovo.В конкурсе приглашают принять участие команды из 3-5 детей в возрасте от 8 до 12 лет, плюс взрослый наставник (родитель или педагог). Чтобы подать заявку, командам необходимо снять короткое видео (не более 3 минут). Оно должно отвечать на следующие вопросы:• Что предлагает изменить команда?• Почему данная проблема имеет значение?• Как идея поможет решить эту проблему?• Что нужно сделать для реализации идеи?Шорт-лист участников конкурса будет объявлен в феврале. Команды, вышедшие во второй тур, получат возможность доработать свою идею с приглашенными экспертами «Сколково», а затем представить её жюри конкурса. Экспертами проекта выступят представители крупных компаний, инновационных бизнесов, а также венчурные инвесторы и руководители холдингов.Жюри выберет финалистов конкурса, их идеи будут размещены на краудфандинговой платформе. Идея, собравшая больше средств, станет победителем и будет воплощена в жизнь при поддержке организаторов конкурса.