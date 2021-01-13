Не ценим мы нашу валюту, ох, не ценим! Так посчитали... Вернее, подсчитали эксперты британского журнала The Economist. Каждый год они публикуют так называемый «индекс бигмака», в котором сравнивают цену этого бургера в разных странах. «The Экономисты» считают: один и тот же товар в разных странах должен стоить одинаково, а если цена отличается, то значит, курс национальной валюты завышен или занижен.Как выяснилось, в США Биг Мак стоит 5,66 доллара, в России — 135 рублей, то есть 1,8 доллара на момент расчетов. Получается, российский Биг Мак на 68% дешевле американского. Из чего эксперты британского журнала сделали вывод: курс российской валюты занижен на эти же 68%. На момент расчетов доллар стоил 74,63 рубля. Соответственно, доллар должен стоить 23 рубля 85 копеек.- Курсы валют зависят от огромного числа факторов, и от цен на продукты в том числе. Но список этих продуктов гораздо шире, чем набор ингредиентов для Биг Мака. Поэтому «индекс бигмака» - это частность, хоть и наглядная, но не показательная. И по цене Биг Мака нельзя всерьез судить о том, как соотносятся рубль и доллар, - говорит Владимир Сальников, заместитель генерального директора Центра макроэкономических исследований. - Тем не менее, некоторые выводы делать можно. Например, если в стране производительность труда ниже, чем в США, то и разница между подобными индексами и официальным курсом доллара будет большой. А в первую очередь, такая разница в цене между российским и американским Биг Маком говорит о том, что те продукты, из которых он сделан, у нас стоят меньше. У нас хорошо развито сельское хозяйство. Оно работает эффективно и обеспечивает нас всеми этими продуктами по невысокой цене.- То есть не стоит обольщаться, что курс рубля действительно занижен и он станет расти?- Не стоит. Биржевой курс не бывает завышенным или заниженным, он всегда равновесный. Когда меняются факторы, от которых он зависит (цены на нефть, отток капитала и т. д.), тогда меняется и курс.НАША СПРАВКАThe Economist рассчитывает индекс бигмака с 1986 года. Аналитики выбрали именно Биг Мак, а не салат оливье или селедку под шубой, для простоты подсчетов: McDonalds есть практически во всех странах мира и состав «бутерброда» везде одинаков.Помимо рубля, «бургер-аналитики» в этом году отправили в список самых недооцененных валют мира турецкую лиру (курс занижен на 64,5%) и ливанский фунт (68,7%). А есть и страны, в которых Биг Мак в пересчете на доллар стоит дороже чем в США. Соответственно, курсы их валют признаны завышенными. Самыми переоцененными валютами стали швейцарский франк (его курс завышен на 28,8%), шведская крона (12,6%) и норвежская крона (7,5%).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты: рублевые вклады оказались главным разочарованием годаБольше всего выиграли те, кто поверил в биткоин, золото и евро (подробности)