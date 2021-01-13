Эксперты Bank of America вычислили пятерку самых перспективных акций российских компаний в 2021 году. В ходе пресс-брифинга их перечислил главный экономист банка по России Владимир Осаковский, сообщил РБК. Аналитики американского финансового конгломерата рекомендуют инвесторам все перечисленные акций «покупать».«У «Роснефти» самые низкие денежные затраты среди российских нефтяных компаний и одни из самых низких затрат на добычу нефти в мире», — пишет BofAm. В плюс компании также играют хорошие запасы ликвидности и поддержка государства, считают в банке. Прогнозная цена BofAm по акциям «Роснефти» — $6,8 за ГДР ( 503,2 за акцию).Кроме того, эксперты BofAm в числе потенциально самых прибыльных российских компаний для инвесторов называют «Яндекс» (прогнозная цена банка по акциям — $80 ( 5940) за акцию), X5 Retail Group ($55 за ГДР ( 4085) за акцию), «Норникель» (прогноз - $36 за ГДР ( 27 тыс.) за акцию) и АЛРОСА ( 110 за акцию).