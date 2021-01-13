В среду, 13 января, хоккеисты нижегородского \\"Торпедо\\" добились важной гостевой победы над омским \\"Авангардом\\" со счетом 5:3. Поединок прошел на льд \\"Арена Балашихи\\". У хозяев льда отличились Каски (5), Буше (31) и Береглазов (46). В составе торпедовцев шайбы забросили Шварц (14), Терри (32), Миле (44), Шенфельд (51) и Жафров (58). После матча участники встречи поделились своими впечатлениями об игре.Главный тренер \\"Авангарда\\" Боб Хартли признался, что недоволен итогом поединка. И поражение - заслуженное:- Не могу сказать, что сегодня мы здорово отыграли — мы просто местами перемудрили, и это всё привело к тому, что потерпели поражение. Всё просто: если будем играть так, как играли сегодня, то победы мы никогда не достигнем. Мы просто дарили противнику шайбы и в принципе заслуженное поражение сегодня потерпели, - приводит слова Хартли пресс-служба омского \\"Авангарда\\".При этом, отдельно у Хартли спросили по поводу выступлений Ильи Ковальчука в команде. Известный хоккеист не так давно пополнил состав команды, вернувшись в Россию после выступлений сразу в нескольких клубах Северной Америки. Хартли сказал, что считает Ковальчука лидером команды:- Я знаю, на что способен Илья Ковальчук, и что он может привнести в команду. И он будет показывать себя всё лучше и лучше — чем больше он будет играть, тем лучше он будет понимать нашу систему, тем эффективнее он будет действовать. Мне нравится то, что я сейчас вижу, и это касается не только его действий на льду, но также и вне льда. Он отличный лидер нашей команды, - заявил Хартли.В свою очередь, наставник \\"Торпедо\\" Дэвид Немировски сказал, что рад победе, но старт поединка получился для его клуба тяжелым:- Я думаю, начало было тяжёлым — видно, что «Авангард» вышел с хорошим настроем и показывал очень быстрый хоккей. Спустя семь-восемь минут начали играть получше и, думаю, добавляли, а во втором и третьем периоде вообще все хорошо сыграли. Победа, едем дальше.Форвард \\"Авангарда\\" Наиль Якупов признался, что расстроен неудачей в поединке против нижегородцев:- Проиграли, что тут говорить. Оценка — плохая. В меньшинстве пропустили, в большинстве пропустили. Сами подарили. Всё в принципе было в наших руках, но мы не смогли удержать, поэтому вот так. Тяжело со стороны судить, потому что ребята старались. Ошибки бывают, все ошибаются, но немного не повезло. Всё было в наших руках.Говоря же о том, что будет дальше у \\"Авангарда\\", Якупов отметил - предстоят нелегкие поединки. С разницей в пару дней омичам играть против \\"Ак Барса\\" (15 января), \\"Автомобилиста\\" (17 января) и \\"Трактора\\" (19 января). Но при этом, в душе у игрока есть позитив по поводу встреч:- Выезд хороший, непростой и очень важный. У нас этот месяц более выездной, нежели домашний, а на выезде всегда трудно играть. Плюс там и болельщики есть, а у нас их нет, то есть у них будет двойная поддержка. Топовые команды — хороший экзамен перед плей-офф, поэтому ни в коем случае нельзя упускать очки.Вратарь \\"Торпедо\\" Петр Кочетков одержал со своей командой первую победу в сезоне. Он поделился своим позитивом по окончании поединка в Балашихе:- Это командная победа. Мы хорошо сыграли и в атаке, и в обороне. Сумели переломить ход встречи. Потому что периода полтора «Авангард» владел инициативой. Но потом мы сравнялись и даже выглядели лучше. я рад, что удалось победить. Важные два очка! - приводит слова Кочеткова пресс-служба нижегородцев.