Программиста из Калифорнии Стефана Томаса подвела неаккуратность: в далеком 2011 году он сохранил ключи доступа в биткоин-кошелек на внешнем диске, поставил на него пароль, записал его на листок… и потерял.Казалось бы – совершенно житейская ситуация, знакомая многим, вот только в кошельке Томаса находится 7000 биткоинов, что по нынешнему курсу соответствует сумме в $240 миллионов.Проблема осложняется тем, что диск, который использовал программист, допускает лишь 10 неправильных попыток ввести пароль. После этого все данные можно считать потерянными, а восстановить доступ к кошельку без ключей, полученных при его создании, практически невозможно.Томас рассказал, что находится в состоянии постоянного стресса из-за невозможности получить доступ к своим более чем солидным средствам:– Я просто лежал в кровати и думал об этом. Потом шел к компьютеру с новым вариантом пароля, он не срабатывал, и я снова отчаивался.Впрочем, в отличие от большинства адептов криптовалют, пытающихся заработать на их волатильности, Томас не вкладывал в это дело собственных средств. Заинтересовавшись цифровыми деньгами в 2010 году, программист создал анимированное видео, которое так и называлось «Что такое биткоин». В благодарность за работу некто перевел ему 7000 биткоинов. Стоимость одной виртуальной монеты тогда равнялась $1.