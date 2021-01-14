Сны у Алины всегда красочные и подробные. Это единственное, что видит Алина. Хотя в семье Фоминых не принято говорить «видит не видит». Если все идут смотреть телевизор, то и она идет смотреть — не слушать; если что-то ищет, ей говорят: «Смотри лучше!». Потерю зрения у Алины не считают проблемой. Это самое меньшее из того, что могло случиться.В аэропорту Екатеринбурга меня встречает Александр, папа Алины. Дорога до городка Свободный занимает больше двух часов. Почти всё время мы разговариваем: о военной службе. Александр вспоминает поездку в Санкт-Петербург с Алиной, о том, как было бы здорово там побывать ещё раз без посещения больниц. В Александре чувствуются дисциплина и армейская сдержанность, но когда заиграла любимая песня Алины, он стал улыбаться:— Алина всегда поёт в машине. У неё хорошо со слухом, мы её даже отдали учиться в музыкальную школу. А ещё она всех нас удивляет. Например, играла песня Цоя, а Алина спрашивает: «Зачем дядя шею вверх тянет, когда поет?» и показывает, точь-в-точь, как Цой.Я захожу в пятиэтажку, поднимаюсь на первый этаж, звоню в дверь: «Заходите, открыто!» В этом городке редко кто запирает дверь на ключ, все доверяют другу другу.Меня встречает кудрявая девочка, с красивой резинкой в виде розы в волосах. Алине 6 лет, но её организм не вырабатывает гормоны роста и она выглядит младше своих лет. Алина берёт меня за руку и какое-то время молча стоит. Девочка со всеми знакомится через прикосновение. Подойдёт, потрогает и потом решит, будет общаться или нет. Это не зависит от того, как вёл себя человек и с подарком он пришёл или без. Алина всегда чувствует, если человек расстроен или у него где-то что-то болит, она видит то, что обычные люди не замечают.Спустя время Алина радостно спрашивает: «А можно я к тебе на „ты“ буду обращаться?»На большом диване, где помещается вся семья Фоминых, сидит хрупкая блондинка. На Татьяне футболка с надписью «Лучшая мама в мире» — подарок детей. Татьяна помнит каждую дату, связанную с историей своей семьи и особенно с болезнью дочки: «Алина родилась 13 июня. Мы её очень ждали. Двое мальчиков у нас уже есть, и я мечтала о девочке. Когда её увидела, рыдала, как в первый раз родила».До двух лет Алина росла здоровым ребенком. В год и два месяца пошла в детский сад.— 23 апреля у моего папы был день рождения, она бегала со всеми ребятами как ни в чём не бывало, а спустя десять дней уже не могла найти ложку на столе. Профессор в платной клинике сказал, что это атрофия зрительных нервов, надо искать причину. Мы тогда представить не могли, что там настолько всё жутко. Поехали в детскую больницу в Екатеринбург, в это время Алина только плакала и спала. У нас взяли анализы, и всё тишина Я только вижу, как врачи бегают из кабинета в кабинет с нашими документами, — вспоминает Татьяна.Врачи обнаружили у Алины краниофарингиому, опухоль головного мозга, и тем же вечером провели операцию. Воспоминания о тех днях Татьяне даются непросто:— 19 мая нам сказали, что нам больше ничем помочь не могут и выписали из больницы умирать домой.Спустя полгода у Алины случился приступ, распухла голова.— Мы в машину и в больницу. Там начали каждую неделю резать, ей всё хуже и хуже. В один из дней ко мне приходит хирург и говорит: «Не стой около неё, она до утра не доживет», — вспоминает мама. — Я сижу около Алины на коленках, глажу её ручки, ножки, она уже не ходила, не садилась, не кушала, я в ответ: «Моя дочь доживет!» Я позвонила батюшке в храм при больнице. Так и так, у меня ребёнок умирает, вы можете прийти? Помогите мне морально справиться с этим, молитвы почитать. Я в Бога никогда особо не верила, пока вот это все не случилось с нами. Потом Бог доказал, что он есть, столько чудес было. Пришёл батюшка. Молиться я не умею. Он начал меня учить. Молились мы около Алины всю ночь, а утром она проснулась и говорит: «Мам, я кушать хочу».Через две недели Алину выписали домой.Пора забирать Алину из детского сада, вот уже как месяц она ходит в обычную группу. В первый день девочка вернулась и рассказала про каждого ребёнка. У неё хорошо развита слуховая и тактильная память. Она может на ощупь понять, кто рядом с ней. Поэтому Алина быстро везде осваивается и находит друзей. Алина изучает английский, участвует в спектаклях и даже заняла первое место в районном конкурсе чтецов. А на следующий год пойдёт в школу.Мы идём с Татьяной по заснеженному городку, перед собой на санках она катит Алину. С Алиной все здороваются, она местная знаменитость. Когда несколько лет назад семье потребовалась помощь, весь посёлок помогал собрать деньги.— Бабушки домой приносили по 100 рублей. Из пенсии в 6 тысяч бабулечка несёт денежку Алине! У меня нет слов. Это надо иметь такую душу и сердце, чтобы последнее отдать ребенку, — рассказывает Татьяна.Жители городка помогали семье на протяжении всей болезни: распространяли листовки, разыгрывали лотереи, проводили благотворительные концерты. А после истории с Алиной в городке решили открыть свой благотворительный фонд, чтобы помогать и другим детям.Алина перенесла 12 операций, 10 из них были проведены в Екатеринбурге, а две последних в Санкт-Петербурге.Врачи в нейрохирургическом институте им. проф. А. Л. Поленова единственные, кто согласились принять Алину. Операция была сложная и длилась около восьми часов. Алине удалили часть опухоли.Родители Алины узнали об инновационной технологии растущем вместе с черепом ребёнка имплантате. На тот момент у девочки уже начались проблемы, связанные с прикрывающей часть черепа титановой пластиной.Имплантат, который должны были изготовить по индивидуальному эскизу в Италии, стоил почти миллион. Благодаря социальным сетям об истории Алины узнали люди со всей страны, помогли собрать большую часть средств, но суммы все равно не хватало. Тогда на помощь пришёл благотворительный фонд «Свет».Татьяна благодарна всем, кто их поддержал:— У нас тогда все наши ресурсы были исчерпаны. Несколько кредитов. Мы всё продали. У нас ничего не было. Много людей помогли, приходили смс-ки по 10, по 20 тысяч рублей и всегда подписывали: „С любовью, из Архангельска“ или „Наша девочка выздоравливай. Норильск“. Я до сих пор со многими на связи и с радостью делюсь нашими успехами.Утром воскресного дня Алина с мамой наряжают елку. Щенок то и дело ворует блестящие гирлянды. Алина достаёт из коробки красный шар. Мама бережно берет Алину за руку и помогает повесить его на елку. Алина от восторга начинает топать ногами.— Мы каждый день идем вперед. Не останавливаемся. У нас впереди столько мыслей, планов, задумок. И мы будем к этому идти, как бы тяжело нам не было, — говорит Татьяна. — Все сомнения ушли после того, как Алина мне сказала: „Мама, я всегда буду рядом, я никогда тебя не брошу, я всегда буду тебя обнимать“. Она у меня волшебная. И мы всех людей, которые нам помогают, называем волшебниками и волшебницами. Ведь, помогая, мы даём людям надежду, частичку своей души. И это волшебство.Помогая детям с онкологическими заболеваниями, вы создаёте мир, в котором есть на кого положиться. Пусть в этом новом году чудес станет больше!Этот материал вошел в число победителей конкурса «Чудеса случаются», который провел портал «Открытые НКО». Четыре самые яркие истории от некоммерческих организаций будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды».