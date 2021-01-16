Помните тот один из самых знаменитых плакатов на майдане в Киеве в 2014-м. Когда какая-то непонятная девица развернула перед собой следующий текст: «Я девочка! Я не хочу в ТС, я хочу кружевные трусики и в ЕС!».С кружевными трусиками в ЕС получилось не очень. То есть их, конечно, носят ударницы сексуальной индустрии, работающие сейчас по своему профилю и в ЕС, и на Украине, и даже в России. Но это их, так сказать, рабочая униформа. А что касается работниц на плантациях клубники в Польше, санитарок и уборщиц в домах престарелых в Италии и т.д., то наличие на них труселей, да еще кружевных, условиями контракта не обговаривается, и никого там не интересует, кроме их самих.Сейчас же украинцы переживают новый шок. Наряду с ростом тарифов ЖКХ, ужаснувших их в январе, все недоумевают, почему правительство запретило на время объявленного с 8-го января локдауна продажу носков, посуды, одежды, игрушек, тетрадей, презервативов, других непродовольственных товаров.Народ, конечно, сильно удивился. Мол, нигде никто из врачей не говорил, что вирус обожает передаваться через носки. Чай, не грибок какой. И как тогда бороться с ковидом? Всем перейти на портянки? Или на босу ногу обувь натягивать? Правда, смекалистые украинские бабушки уже выстроились перед супермаркетами- Перед правительством стояла задача не дать людям соблазна лишний раз выйти из дома. Для этого нам пришлось уменьшить те искушения, за которыми люди выходят из дома, - объяснил решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Так вот в чем дело! Трусами кружевными украинца уже ни искусить, попался уже на этот крючок. Теперь угроза для страны – это носки и презервативы. А, может, они так решили подправить демографию в стране?Оказывается, нет. И инициатива эта принадлежит не правительству. Как заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко, запрет продавать носки, колготки, игрушки, тетради и т.д., «эти ограничения – просьба самого бизнеса».- Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки, - заявил санврач Ляшко в интервью. - Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается. Дети получили деньги в подарок от бабушек на новогодние праздники и хотят что-то купить. Магазины с игрушками закрыты, они пойдут в супермаркет и купили игрушку. Если в супермаркете игрушки во время карантина не продаются - ребенок потом, после карантина, купит себе этот гостинец от бабы, когда магазины будут в равных условиях.Какой сознательный бизнес на Украине! Как пишет «Украина.ру», до этого бизнес сам попросил ввести локдаун, начать штрафовать заведения за несоблюдение масочного режима, обязать индивидуальных предпринимателей завести кассовые аппараты и организовать массовые проверки. Причем, все сам, своими руками.И как только украинцам еще почему-то не объяснили, что повысить тарифы ЖКХ правительство было вынуждено по их собственным просьбам и настойчивым рекомендациям.А, вообще, можно констатировать, что с носками на Украине получилось. В отличие от кружевных трусов. Которые, похоже, сейчас тоже продавать запрещено. Даже тем, для кого они – часть рабочей униформы.