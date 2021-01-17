В США еще не вступил в должность избранный, 46-ой по счету президент, демократ Джо Байден. Однако, некоторые политические движения, партии и группировки уже начали готовится к следующим президентским выборам, которые пройдут в США в 2024 году.Профессор Института политического анализа Северо-Западного университета (Чикаго, США) Ольга Каменчук изложила свою оценку происходящего в эфире радио «Комсомольская правда»- Есть ультраправые, которые очень активно ведут себя, в том числе уже сейчас начинают готовиться к следующим выборам 24-го года. Во-многом поэтому многие ультраправые политики поддержали возражения в ходе утверждения результатов выборов, тот же Тед Круз. Он, собственно, уже ведет свою избирательную кампанию, готовится к выборам 2024 года, поскольку его электорат тоже ультраправый, он был главным соперником господина Трампа на выборах 2016 года. И сейчас Круз надеется оттянуть себе эти голоса.Но в итоге, из-за того, что часть ультраправых спекулировала настроениями населения и этой поддержкой, это привело к дестабилизации, плюс Трамп наговорил много чего.Но я смотрю на ситуацию с оптимизмом. Я считаю, что Байден, который вот-вот придет к власти, очень важное дело сделает для нашей страны, он начнет примирять общество. Я не думаю, что ему это удастся за 4 года, это нереально, к сожалению, поляризация у нас началась не со времен Трампа, а длится уже последние лет 20, но он многое сможет сделать. И посмотрим, кто будет после него. Выборы через 4 года очень многое покажут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСразу после инаугурации Байдену грозятся вынести импичментМарджори Тейлор Грин считает, что новый глава Белого дома может быть подкуплен (подробности)