Биография Джо Байдена: что известно о кандидате в президенты США 2020

Сонный Джо (так прозвали Байдена политические противники) уже в третий раз рвётся занять президентское кресло. Фото: REUTERS

В России для нынешней президентской гонки в США уже придумали подходящий лозунг: «В бой идут одни старики». Это недалеко от истины, ведь в случае победы на выборах 2020 года и кандидат-республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден войдут в историю со званием самого старого президента Америки. Только Трамп в конце своего второго и пока еще не выигранного срока, в 2024 году отпразднует свой 78-й день рождения. А Байден, при условии выигрыша, войдет в Белый дом через несколько месяцев 78-летним старцем.

Сонный Джо (так прозвали Байдена политические противники) уже в третий раз рвётся занять президентское кресло. И сейчас, как никогда прежде, у него есть все шансы на победу: по популярности и результатам соцопросов он пока что уверенно опережает своего конкурента. Публикуем биографию Джо Байдена и рассказываем, что известно о кандидате в президенты США.

Байден, при условии выигрыша, войдет в Белый дом через несколько месяцев 78-летним старцем. Фото: REUTERS

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ОТЕЦ

Джозеф Байден - потомок ирландских католиков, перебравшихся в Новый свет еще в XIX веке. Семейство Байденов, переехавшее в Новый свет, обосновалось в Пенсильвании.

Дед жил, не в чем себе не отказывая, - он руководил одним из подразделений нефтяной компании American Oil. Отец Байдена унаследовал хорошее состояние, но к тому моменту, когда на свет появился маленький Джо, пару раз оказывался на грани разорения.

В 1950-е годы Байден-старший неожиданно остался без работы: на рождественском корпоративе владелец автосалона бросил в толпу горсть металлических долларов. Поступок шефа оскорбил отца Джо, и он уволился и долгое время не мог отыскать подходящей вакансии. Семья была вынуждена сменить штат и переехать из собственного отдельного дома в небольшую квартиру.

В штате Делавэр Байден-старший устроился в автосалон и даже преуспел. Семья стала представителем типичного среднего класса. Позже, когда сын стал сенатором, Байден-старший оставил автобизнес и занялся недвижимостью, что принесло ему огромное состояние.

В школе Джо не слыл прилежным учеником, оценки у него были ниже среднего. Зато мальчика увлекали футбол и бейсбол, в спорте он был лучшим. Несмотря на популярность, в школе Джо прозвали «тормозом» из-за того, что он заикался. С этой проблемой Байден будет бороться долгих 15 лет, читая стихи перед зеркалом по несколько часов в день.

Закончив школу, в Университете Делавэра Джозеф Байден получил степень бакалавра истории и политологии, затем отучился в юридическом колледже в Сиракузах, где, как и в школе, не блистал хорошими отметками.

Во время учебы в вузе Байден познакомился со своей первой супругой, Нелией. У пары родилось трое детей - двое сыновей - Джозеф «Бо» и Хантер - и дочь Наоми. Фото: EAST NEWS

КЛЯТВА ЖЕНЕ

Во время учебы в вузе Байден познакомился со своей первой супругой, Нелией. Ее родители были категорически против брака с католиком, но влюблённым было все равно.

У пары родилось трое детей - двое сыновей - Джозеф «Бо» и Хантер - и дочь Наоми. После рождения третьего ребенка Байден пообещал супруге, что непременно станет сенатором, а затем президентом страны.

Но разделить столичную жизнь с мужем-сенатором Нелии было не суждено. В 1972 году она и маленькая Наоми трагически погибли. Вместе с детьми Нелия поехала за рождественской елкой и попала в аварию. Мать и дочь погибли на месте, а сыновья Хантер и Бо, которые также находились в машине, получили серьезные травмы. Все это произошло буквально через месяц после победы Байдена на выборах и накануне его вступления в должность сенатора.

- Мне нравилось бродить по неблагополучным районам ночью, тогда я думал, что там у меня есть больше шансов нарваться на драку. Я и не подозревал, что способен на такую ярость. Я чувствовал, что Бог сыграл со мной ужасную шутку, - вспоминал политик о своих чувствах после тяжелой утраты.

Он даже был готов отказаться от места в Сенате, чтобы посвятить себя воспитанию сыновей. Но лидер сенатского большинства убедил его не делать этого. В итоге к присяге Байдена приводили в больнице, где находились в тот момент Бо и Хантер. А затем в ежедневную привычку у Джо вошли поездки на электричке за 200 км на работу в Вашингтон и обратно - в Дэлавер, домой, к сыновьям.

Джозеф Байден - потомок ирландских католиков, перебравшихся в Новый свет еще в XIX веке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРВАЯ КАМПАНИЯ

В большую политику Джозеф Байден пришел в 1972 году, когда впервые был избран в Сенат от штата Делавэр. После этого пост сенатора он будет занимать еще шесть раз.

Перед тем, как податься в политику, Байден работал в коллегии адвокатов Дэлавера, а еще раньше был простым клерком в юридической конторе. Тогда Джо считал себя республиканцем. Но при этом в партийные ряды он не стремился вступать из-за отвращения к будущему президенту Ричарду Никсону.

Первые для Байдена выборы в Сенат можно сравнить со схваткой Давида и Голиафа. В качестве Голиафа выступал опытный политик-республиканец Калеб Боггс, который грезил об отставке, но под давлением президента Никсона решил баллотироваться еще раз. У Байдена не было денег на предвыборную кампанию, штаб на добровольных началах возглавила его родная сестра Валери, а остальные челны семьи помогали раздавать информационные буклеты и листовки. Но молодость Байдена, его эмоциональность и простота в общении с избирателями сделали свое дело: он стал одним из самых молодых сенаторов в истории США.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Через три года после гибели супруги Байден познакомился на свидании вслепую с учительницей английского языка по имени Джилл. Она и стала второй женой молодого сенатора, с которой он живет до сих пор. У пары родилась общая дочь Эшли - имя ей выбрали Хантер и Бо. Именно Джилл помогла Байдену вновь обрести интерес к жизни и политике.

Джо частенько брал сыновей с собой в Вашингтон на заседания Сената. Впоследствии Бо занялся юриспруденцией. Был успешным и знаменитым юристом, стал генпрокурором Дэлавера. Но в возрасте 46 лет, в 2018 году умер от рака. Второй сын - Хантер - тоже посвятил себя юриспруденции, впоследствии переквалифицировавшись в лоббисты.

Джо Байден и дочь дочь Эшли Фото: EAST NEWS

Хантер доставил отцу немало проблем. В отличие от отца, который является убежденным трезвенником, Хантер боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Помимо этого, он оказался втянут в скандал с компанией Burisma, добывающей нефть и газ на Украине, который перетек в политическую и коррупционную плоскость. В 2015 году конфликт удалось остановить благодаря тому, что на тот момент вице-президент США Джо Байден являлся куратором Украины в Белом доме. Но скандал разгорелся с новой силой в 2019 году и продолжается сейчас.

СТРАННЫЙ ДЯДЮШКА ДЖО

В первые годы работы в Сенате Байден уделял внимание вопросам защиты прав потребителей и экологии. Он входил в состав комитетов по внешней и правовой политике. Его даже включили в топ-200 самых амбициозных политиков будущего.

В 1974 году описал себя как либерала в вопросах гражданских прав и свобод, проблем здравоохранения и защиты пожилых людей, но как консерватора в армейских вопросах и абортов.

Карьера Байдена - лоскутное одеяло из белых и черных квадратов. В начале своего политического пути он выступал за расовую сегрегацию в школах. За что впоследствии получил обвинение в расизме. В 1990-е годы Байдена считали еще и ярым гомофобом, он был противником однополых браков и неоднократно продвигал законы, запрещающие гомосексуалам служить в армии.

В 2004 году, когда США вторглись в Ирак, Байден был единственным демократом, поддержавшим решение Джорджа Буша-младшего.

Свои грехи политик принялся замаливать в период президентства Барака Обамы, который призвал его на пост вице-президента. Байден отстаивал права афроамериканцев, лично женил пары геев и активно поддерживал вывод войск из Ирака.

Не миновали политика обвинения в домогательствах. Ему ставили в вину нездоровую любовь обнимать молоденьких девушек на мероприятиях, целовать их и даже нюхать волосы. За это Байдена прозвали «странный дядюшка Джо». Было и обвинение в сексуальном насилии, но неопровержимых доказательств ему так и не нашлось.

ПОХОД НА БЕЛЫЙ ДОМ

В 1988 году Байден впервые решил баллотироваться в президенты от демократов. Он захотел войти в историю, как самый молодой глава государства со времен Джона Кеннеди. Несмотря на то, что его основным конкурентом был авторитетный Джордж Буш-старший, у Байдена тогда были неплохие шансы на победу, что подтверждалось значительными пожертвованиями от избирателей.

Но все пошло наперекосяк: всплыло обвинили в плагиате - якобы Байден украл слова из речи одного из лидеров британских лейбористов. Тут же Джо припомнили его рассказы о якобы отличной учебе в коллеже и университете. Количество сторонников таяло, и Байден снял свою кандидатуру.

После неудачной попытки покорить Белый дом у Байдена обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. В 1988 году врачи диагностировали у него две аневризмы в мозгу, которые пришлось экстренно удалять.

Через 20 лет он вновь решил баллотироваться на высший государственный пост. Тогда Байден был уверен, что находится в лучшей форме для того, чтобы руководить страной. Демократ акцентировал внимание на своем опыте во внешней политике - с 1997 года он был членом сенатского комитета по международным делам и дважды становился его председателем.

Но и тогда его шансы на победу были невелики, и его с легкостью опередили коллеги-конкуренты - Барак Обама и Хиллари Клинтон. Но провал очередной предвыборной гонки стал хорошим плацдармом для дружбы между Байденом и Обамой. Будущий глава государства тогда по достоинству оценил таланты Джо и предложил ему пост вице-президента.

Карьера Байдена - лоскутное одеяло из белых и черных квадратов. Фото: EAST NEWS

ДЖО ИЗ СРЕДНЕГО КЛАССА

Должность вице-президента подчас неприметная и довольно скучная. Но Байдену удалось активно участвовать в формировании внутренней политики государства и даже самостоятельно решать внешнеполитические вопросы, не принимая во внимание потуги Хиллари Клинтон, бывшей в ту пору госсекретарем США.

После ухода из Белого дома Байден получил место в Университете Пенсильвании. Формально он ушел из политики, но продолжал выступать экспертом в области международных отношений.

В бытность сенатором, Байден считался одним из самых бедных парламентариев. Чтобы сыновья смогли учиться в университете, он был вынужден взять кредит.

Во время нынешней предвыборной кампании Байден неоднократно заявлял, что так и «не разбогател за несколько десятилетий в политике». Но не акцентирует внимание на том, что стал зарабатывать приличные деньги после ухода с госслужбы. Миллионы ему приносят написание мемуаров и гонорары за выступления и лекции, но Байден скромничает и по-прежнему называет себя «Джо из среднего класса».

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