Политики высказались по случаю первой годовщины разжалования Д. А. Медведева и назначения в премьеры М. В. Мишустина. Что до прежнего главы совмина, о нем говорили по древнеримскому обычаю – \\"или хорошо, или ничего\\". Т. е. ничего. Зато действующего премьера всячески похваляли.Первое место при говорении комплиментов занял вождь ЛДПР В. В. Жириновский. Он сообщил: \\"Сильный премьер, он может стать вторым Столыпиным. Экономика может забурлить. У нас столько талантливых людей, столько ресурсов - у нас полстраны может стать миллионерами\\".Похвалы Владимира Вольфовича не лишены налета двусмысленности, как получилось и на этот раз. С одной стороны (в немалой степени благодаря А. И. Солженицыну) П. А. Столыпин стал героем нынешних консерваторов. \\"Не запугаете!\\", \\"Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия\\" etc. С другой, те, которым были нужны великие потрясения, т. е. прогрессивная общественность начала XX в., в своем кадетски-революционном ожесточении обогатили русский язык терминами \\"столыпинский вагон\\" и \\"столыпинский галстук\\". Про мишустинский галстук, слава Богу, пока не говорят, но прогрессивные люди весьма нервные, и неизвестно, стоило ли подсказывать им новую тему для ихних поганых речей.Да и прочие прогнозы В. В. Жириновского могут быть превратно истолкованы. \\"У нас полстраны может стать миллионерами\\" – так ведь уже становились к 1997 г. В неденоминированных рублях почитай, что вся страна ходила в миллионщиках, но воспоминания об этом времени не у всех светлые.Направить мемуаристов на правильный путь был призван расположенный в Екатеринбурге \\"Ельцин-центр\\". За что его многие, включая даже некоторых демократов, обвиняли в лакировке трудного прошлого. Теперь лакировать станет труднее -- исполнительный директор учреждения А. А. Дроздов сообщил, что \\"Ельцин-центр\\" могут вывести на самоокупаемость уже к середине 2022 г.Что может означать лишение Центра казенных дотаций и перевод его на полный хозрасчет и самофинансирование. Примерно, как это было проделано в те самые 90-е с многими государственными и общественными институтами – \\"Выкарабкивайтесь, как знаете\\". Впрочем, в комплексе \\"Ельцин-центра\\" и сейчас полно заведений торговли и общепита. Если его подвергнут жестокой гайдарономике, то их станет еще больше – опять же совсем как в 90-е гг.Середина января – это не только годовщина правительственного обновления, но и время проведения Гайдаровского форума. Под эгидой ректора РАНХиГС т. Мау там собирается большая сила сила сислибов и просто либов, которые вперяют свой взор в будущее.Не мог манкировать представительным собранием и нынешний представитель по устойчивому развитию А. Б. Чубайс. Оставив Экваториальную Африку, где он изучал обычаи шимпанзе, представитель поспешил на форум, где сделал важное заявление: \\"Деньги – гениальное изобретение, может быть, вообще одно из самых гениальных в истории человечества\\". Он отметил эффективность, значимость денег и их роль в жизни, \\"их способность создавать равные условия игры\\".И не только деньги. Явившись, допустим, на механический форум, А. Б. Чубайс может рассказать, что колесо —гениальное изобретение. Участникам теплоэнергетического, а равно и кулинарного форума можно поведать про важность приручения огня, а на лингвистическом форуме – сколь судьбоносным было изобретение письменности.Причем всюду он будет совершенно прав. Единственное, что неясно -- как приложить такие поучения к сегодняшней злобе дня. Деньги, письменность, ручной огонь, колесо – все эти открытия человечества уходят во тьму веков, и при том их невозможно изобрести обратно – покуда вообще жива цивилизация.Разве что А. Б. Чубайс решил вступить в заочную полемику с героем Шекспира Тимоном Афинским, который тоже признавал большую эффективность желтого металла, могущего:\\"И связывать и расторгать обеты;Благословлять, что проклято; проказуЗаставит обожать, возвысит вора,Ему даст титул и почет всеобщийИ на скамью сенаторов посадит.Увядшим вдовам женихов отыщет!Разъеденная язвами блудница станетЦветущей, свежей и благоуханной,Как майский день» etc.но делал из этого антимонетаристские выводы:\\"…Металл проклятый, прочь!Ты, шлюха человечества, причинаВражды людской и войн кровопролитных\\".Тогда как устойчивый представитель полагает, что может быть, и шлюха, но при этом полезная в производстве и личной жизни. С чем трудно не согласиться.Впрочем, это предмет давнего спора между системными либералами (к которым принадлежит Чубайс) и силовиками –\\"Всё куплю\\", — сказало злато;\\"Всё возьму\\", — сказал булат\\".Славный металлург, производитель заветного булата А. А. Мордашов в этом споре взял сторону силовиков и отправил своего сына Н. А. Мордашова под царские знамена. В точном соответствии с эпиграфом к I главе \\"Капитанской дочки\\" --\\"— Был бы гвардии он завтра ж капитан.— Того не надобно; пусть в армии послужит.— Изрядно сказано! пускай его потужит...Да кто его отец?\\".Забритый в рекруты Мордашов-мл. учился на коммерческой основе на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата \\"Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета \\"Международные отношения\\", но по склонности к повесничеству был отчислен и вместо Лондона во воле сурового отца был направлен в дальний гарнизон. \\"Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон\\".Остается узнать, позволено ли ему будет взять с собой дядьку Савельича и влюбится ли проходящий воинскую службу Н. А. Мордашов в капитанскую дочку.