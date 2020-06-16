Политолог Глеб Павловский: У Чубайса на лбу написано, что виноватым он себя не чувствует

Сегодня исполняется 65 лет Анатолию Чубайсу. Как к нему ни относись, приходится признать он один из ограниченного числа людей за последние 30 лет, к которым в полной мере подходит определение «исторический деятель». «Комсомолка» поговорила о роли этого человека с политологом и историком Глебом Павловским.

- Чубайс чуть ли не единственный, кто остается во власти с 90-х и до сих пор. В чем секрет такой непотопляемости?

- Первый ответ – в компетентности этого человека. А второй – это элемент случайности. Ведь Гайдар, который привел Чубайса в правительство, недолго там проработал, ушел в конце 1992-го. Но он настоял, что оставит своего человека – в качестве гаранта выбранного курса. А есть и третий ответ – это высокая степень верности курсу, гайдаровской программе. А затем и президенту Ельцину. Борис Николаевич интуитивно чувствовал тех, кто может быть опасен.

- В 1996-м Чубайс спас политическую карьеру Ельцина. Правильно?

- Если бы не Чубайс, Ельцин проиграл бы выборы. Я работал тогда на штаб президента, так что знаю, о чем говорю. Сейчас, может, для кого-то это все уже забылось, но вообще-то к началу кампании не было никаких оснований рассчитывать на победу Ельцина. Чубайс не только сделал Ельцина президентом, руководя всей кампанией. Он сделал сами выборы возможными, поскольку Ельцина убеждали распустить Госдуму. Чубайс же буквально за 3 месяца сделал из непопулярного президента победителя. Хотя вообще-то предвыборные кампании за такой короткий срок не проводятся. Но у Анатолия редкий талант создавать проектные команды. Я бы сравнил его со Штольцем, героем Гончарова. Нужен был такой Штольц, чтобы Обломов мог продолжать лежать на диване.

На пресс-конференции председателя Госкомимущества России Анатолия Чубайса на тему "Народная приватизация: акции, чеки", 1992 год. Фото: Валентин Соболев/ТАСС

- При этом в народной памяти он остается человеком, который распродал страну.

- Народная память, честно вам скажу, мало что значит. При Хрущеве Советский Союз отправил человека в космос, освободил миллионы из лагерей и создал ядерный щит, защищавший страну. А люди помнят только кукурузу. Думаю, сегодня оценить Чубайса может только Чубайс. А мнения других о нем ему не интересны. Хотя, конечно, он был бы не против, чтобы его любили. Но с «посторонними» ему скучно: дуракам полработы не показывают.

- А президентских амбиций у Чубайса никогда не было?

- Насколько мне известно, Ельцин раздумывал, не назначить ли Чубайса директором ФСБ. Именно с этой должности Владимир Путин переместился в кресло председателя правительства, а потом и в Кремль.

- Сложно представить себе во главе спецслужбы либерала-Чубайса.

- Давайте поговорим о его взглядах. Да, он любит либералов, но так же, как любит Булата Окуджаву. Это как хобби, понимаете? На самом деле Анатолия интересует строительство государственного курса. Да, он входил в группу «младореформаторов» Гайдара, но потому что считал, что ее идеи полезны для страны. Быть в оппозиции Чубайсу неинтересно.

Если бы не Чубайс, Ельцин проиграл бы выборы. Фото: Александр Чумичев/ТАСС

- Какова, на ваш взгляд, главная ошибка Чубайс?

- Он, конечно, никогда не согласится, но приватизация, в том виде, в котором она была проведена, - это колоссальная неудача. Просто нужно понимать, что это не какой-то коварный замысл, а чудовищная ошибка. Это признает, кстати, сам автор идеи ваучера экономист Виталий Найшуль. Чубайс и его коллеги не поняли, что люди просто потеряют свои ваучеры, останутся без собственности, и никогда этого не простят. Безусловно, Чубайс не хотел намеренно кого-то разорить. Но, как Ленин, шел к цели железной поступью. Раз нужен рынок, что ж, придется немного пострадать. В этом смысле он довольно бесчувственный. Думаю, граждане новой России представлялись ему тогда кем-то вроде солдат, которым нужно во что бы то ни стало вырваться из окружения. А солдаты на то и нужны, чтобы умирать, исполняя приказ. Людей очень раздражает, что Чубайс не оправдывается, что не пытается встать на колени и повиниться. А у него на лбу написано, что виноватым себя не чувствует.

- Общественное мнение по его поводу уже не переубедить?

- Когда читал журналы предреволюционной эпохи, меня поразила клокочущая ненависть к императрице Александре Федоровне. Понятно, что она не была приятной для народных масс женщиной, но точно не заслужила всей той грязи. Она стала символом всего ужасного, что было рядом с российским престолом. Так функционирует массовой сознание: оно ищет простоты.

Справка «КП»

Девять главных дел Чубайса

«КП» вспоминает основные вехи биографии юбиляра и то, как они поворачивали российскую историю.

1. Придумал либеральную диктатуру.

В чем суть: В перестройку наряду с Егором Гайдаром Чубайс был наиболее воинственным реформатором, готовившим переход плановой экономики на рыночные рельсы. Еще в 1990-м году он писал, что «не должно быть никаких извинений и колебаний по отношению к обществу» в связи с возможным падением уровня жизни на первом этапе реформ. Кумиром команды Чубайса был Пиночет – во время стажировки в Чили они уверились, что окончательный переход от социализма к капитализму возможен только насильственным путем.

Какая была альтернатива: Китайский путь – медленные экономические реформы при сохранении политической стабильности. Такие программы тоже были, но война Ельцина и Горбачева и развал Союза предопределили выбор наиболее жестокого пути.

2. Породил ваучер.

В чем суть: Населению раздали ваучеры – безличные бумаги, ценность которых для большинства людей была неочевидна. В итоге, народ начал массово избавляться от «фантиков» практически за любые деньги. Огромные кипы ваучеров оказались в руках спекулянтов и финансовых воротил, которые благодаря этому стали владельцами промышленных предприятий по бросовым ценам.

Какая была альтернатива: Верховный совет отстаивал идею именных приватизационных счетов, которые нельзя было бы продать или обменять на бутылку водки. Это помогло бы расширить класс собственников в стране. Разногласия по поводу методов приватизации стали одной из причин кровавых событий октября 1993 года в стране.

Председатель Госкомимущества России Анатолий Чубайс, 1994 год. Фото: Александр Чумичев/ТАСС

3. Похоронил правое движение (дважды).

В чем суть: Как известно, Ельцин возложил на Чубайса вину за то, что на первых выборах в Госдуму считавшийся фаворитом прореформенный «Выбор России» с треском проиграл ЛДПР Владимира Жириновского. Именно тогда стало понятно, что народ полностью разочаровался в идеалах демократов первой волны. Вторую попытку встать у руля правой коалиции Чубайс предпринял уже в нулевых с «Союзом правых сил» - и с еще более прискорбным результатом.

Какая была альтернатива: Одному Богу известно. До сих пор с Чубайсом или без него, все попытки создать в России сильную правую партию оборачивались провалом. Возможно, это просто не наше.

4. Провел залоговые аукционы.

В чем суть: Отдельная страница приватизации была перевернута в конце 1995 года – лучшие предприятия страны (в первую очередь, нефтянка и металлургия) были переданы в частные руки по схеме, которую даже сами участники признают несправедливой. Государство просто заложило крупные пакеты госпредприятий в банки в обмен на смехотворные по сравнению с их реальной стоимостью суммы. А выкупать потом акции никто не стал.

Какая была альтернатива: Хороший вопрос. Флагманы российской индустрии требовали серьезной модернизации, а таких денег на тот момент ни у кого, кроме банкиров, в стране не было. Поэтому реальной альтернативой была распродажа активов иностранцам (зато задорого), либо сохранение их за «красными директорами» в надежде, что те проявят сверхъестественные предпринимательские способности.

5. Создал семибанкирщину.

В чем суть: За полгода до президентских выборов 1996 года рейтинг Ельцина был ниже плинтуса, а главные олигархи страну потихоньку наводили мосты с Зюгановым на предмет того, чтобы не остаться без собственности после реставрации коммунизма в стране. Поворотным моментом считается экономический форум в швейцарском Давосе в январе того года. Именно там Чубайсу удалось убедить банкиров, что Зюганов их всех пересажает после победы. Крупный бизнес забыл о старых распрях и бросил все силы, чтобы переизбрать Ельцина.

Какая была альтернатива: Дальше история могла бы развиваться очень по-разному. Один из вариантов – объявление чрезвычайного положения в стране и перенос президентских выборов на неопределенный срок. Это могло поставить страну на грань очередной гражданской войны.

6. «Ушел» Коржакова.

В чем суть: К лету 1996 года вокруг полуживого Ельцина крутились два клана, рассчитывавшие взять в свои руки бразды правления после выборов. Чубайс был выразителем идей олигархов, а начальник президентской охраны Александр Коржаков считался неформальным лидером силовиков. Апофеозом конфликта стал известный скандал с «коробкой из-под ксерокса», доверху набитой долларами. Хотя с черным налом задержали соратников Чубайса, президент распорядился уволить Коржакова – за самоуправство. Таким образом, когда Бориса Николаевича после выборов госпитализировали на несколько месяцев, вся власть оказалась у «Семьи» и близких к ней олигархам.

Какая была альтернатива: По всей видимости, ключевые посты получили бы представители силового блока, а многих олигархов ждали, как минимум, уголовные дела.

7. Несколько месяцев рулил страной.

В чем суть: На время болезни Ельцина, Чубайс стал главой администрации президента, и при нем АП впервые стала играть ключевую политическую роль в стране, а сам Анатолий Борисович получил прозвище «Регент». Был ли Чубайс тем человеком, который пригласил Владимира Путина из Санкт-Петербурга в Москву, мнения расходятся. Например, Валентин Юмашев утверждает, что да. А вот Павел Бородин приписывает эту роль себе, а Чубайс, по его воспоминаниям, высказывался против.

Какая была альтернатива: Надо отдать должное Чубайсу, за власть он особо не держался. И без сожаления расставался с самыми ответственными постами. Скорее, это он был нужен Ельцину, когда нужно было претворить в жизнь непопулярные, но важные решения.

Глеб Павловский. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

8. Разделил российскую энергетику.

В чем суть: Проработав сем лет чиновником, Чубайс впервые ушел в реальный сектор, возглавив РАО ЕЭС. И целое десятилетие у него ушло на то, чтобы реализовать одну из своих либеральных идей. На базе государственного энергетического монстра образовалось несколько частных компаний. По ходу дела повысились тарифы на электричество, но в отрасль потекли деньги, решилась проблема неплатежей, начала проводиться модернизация.

Какая была альтернатива: Как показывает практика «Газпрома» или «Роснефти», госкорпорации тоже вполне неплохо себя чувствуют в современных реалиях. Так что коллапса, скорее всего, в любом бы случае не произошло.

9. Стал апостолом альтернативной энергетики.

В чем суть: Последний десяток лет Чубайс возглавляет госкорпорацию «Роснано». Поскольку мода на нанотехнологии потихоньку сошла на нет, основные усилия он сконцентрировал на создании в России солнечных и ветряных электростанций. В силу должностных обязанностей стал главным адептом концепции «слезания с нефтяной иглы», но неравный бой с могущественным нефтяным лобби пока проигрывает. Альтернативная энергетика в России все еще сильно отстает от развитых стран.

Какая была альтернатива: Покажет время. Эксперты дают нефтяной эпохе еще несколько десятков лет, а значит переход на чистую энергетику в России состоится, скорее всего, уже после Чубайса. Если вообще состоится.