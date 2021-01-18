- Зачем у нас нужны эти дорогие бутики?- Сначала я веду жену в дорогой бутик, чтобы она присмотрела что-нибудь, а потом мы едем на рынок покупать китайский аналог у вьетнамцев.* * *Отдел кадров районной больницы:- У вас есть медицинское образование?- Конечно, есть - 126 серий «Интернов» и все семь сезонов «Доктора Хауса»!* * *Если у вас перед глазами начала проноситься вся ваша жизнь, то обратите внимание на то, какую смешную одежду вы раньше носили.* * *- Есть две ситуации, при которых всегда обязательно ищут свидетелей:1) преступление;2) женитьба.Надо ли мне что-то еще говорить тебе, дружище?..* * *Знаете, у меня уже появились знакомые, чью нижнюю часть лица я никогда не видел.* * *- Пристрелите его, чтобы не мучился.- Доктор! У нас частная клиника, а не государственная, здесь так нельзя.* * *- Странно, у меня такая большая грудь, а мужики на меня даже не смотрят! В чем дело?- Даже не знаю, Петрович…