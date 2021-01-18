Писательница и предпринимательница Лена Ленина вышла замуж меньше года назад, в феврале 2020. Поздравить любимую подругу приехали тридцать звездных свидетелей во главе с Народной артисткой РФ Ларисой Долиной: от Нонны Гришаевой и Елены Малышевой до Бари Алибасова и Кости Цзю.Тамадой по-дружески отработал покойный Борис Грачевский. Звездную свадьбу гуляли в ресторане мужа и шеф-повара Антона Игнатова \\"Magnus Locus” на проспекте Мира. Но этот брак из-за пандемии оказался самым коротким в истории не только-российского шоу-бизнеса: спустя две недели после свадьбы молодая жена полетела во Францию на неделю к сыну и вот уже почти год не может вернуться.Во Франции Ленина заболела коронавирусом и долго лечилась. Ее муж, не успев сделать себе визу, не смог вылететь к жене, да и авиасообщение со странами нарушилось. Впрочем, как и работа посольств и консульств. Молодожёны, как это часто бывает, не выдержали испытание расстоянием, и недавно приняли совместное и мирное решение развестись.Лена Ленина в своём блоге @lenaleninaofficial официально признала факт развода: «Многие фолловеры неделикатно выспрашивают про мужа. Пыталась отмалчиваться и просить не лезть в личную жизнь. Но не все понимают, поэтому скажу прямо: мы разводимся. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию. Надеюсь, вы отстанете от меня с этой темой».Да, разлука - страшное испытание для любви и очень немногие пары выдержали бы расставание длиною в год. Вот так пандемия убивает не только людей, но и отношения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛена Ленина ждет ребенка от суррогатной материПисательница готовится к появлению наследника (подробности)