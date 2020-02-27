Лена Ленина ждет ребенка от суррогатной матери

Лена Ленина сыграла свадьбу: писательница и предпринимательница на днях сказала «да» своему любимому мужчине. Избранником известной блондинки стал шеф-повар столичного ресторана «Magnus Locus» Антон Игнатов. На свадьбу к молодоженам приехал весь свет отечественного шоу-бизнеса во главе с певицей Ларисой Долиной. На праздничном банкете невеста, одетая в платье от французского дизайнера, удивила гостей сменой имиджа. Любительница эпатажных высоких причесок накануне свадьбы подстриглась под мальчика. Новая стрижка очень идет Лениной, так что, возможно, мы теперь нескоро увидим ее затейливые куафюры. Гости торжества подарили молодоженам множество подарков, самым дорогим из которых оказались апартаменты на Кипре — их невесте презентовал ее друг Aristo.

Среди гостей свадьбы была и певица Лариса Долина.Фото: Личный архив

Свадьба писательницы стала большим сюрпризом не только для светской тусовки, но и для ее ближайших приятелей. Телеведущий Андрей Малахов даже высказал версию, что невеста беременна — мол, этим и объясняется поспешность бракосочетания. И, как оказалось, он был недалек от истины — Лена и Антон действительно ждут ребенка. Правда, малыша им родит суррогатная мать.

Роскошный свадебный торт.Фото: Личный архив

- Я давно уже мечтаю о втором ребенке, потому что мой первый настолько уже подрос, что больше предпочитает проводить время с друзьями, чем с мамой, - призналась «КП» Лена Ленина. - Недавно, движимая материнским инстинктом, я завела себе собачку, но, оказалось, что это не одно и то же. Поэтому я очень рада, что сейчас мы с мужем ждем ребенка. Несколько экстравагантным способом - с помощью суррогатной матери, но зато с его и моим биологическим материалом. Не столько по медицинским показателям - врачи лестно считают меня еще молодой, и утверждают, что я вполне смогу родить сама, но больше по показателям социальным - у меня очень много перелетов и колоссальные стрессы по работе. Поэтому мы не теряем надежды зачать ребенка и традиционным способом, и очень радуемся этому новому радостному событию. И пусть у нас будет много детей: и своих, и суррогатных! Дети - это счастье!

Напомним, у Лены есть сын от первого брака. Долгое время Ленина жила во Франции, где она строила модельную карьеру и выпустила несколько книг. Писательнице приписывали множество романов с европейскими аристократами, и несколько лет назад она действительно вышла замуж за французского графа. Однако брак не сложился, и пара рассталась. С тех пор Ленина, как ярая феминистка, отвергала институт брака и всегда призывала женщин к независимости. Однако любовь творит чудеса — и в итоге Лена решила поступиться своими принципами, выбрав в спутники жизни менее знаменитого и состоятельного мужчину.