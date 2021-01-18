Представлять британского премьер-министра Уинстона Черчилля нет нужды: это настолько масштабная историческая фигура, что знает о нем каждый. Другое дело - его жена, Клементина Черчилль, которая, казалось, всю жизнь держалась в тени своего могущественного супруга.Мало кто знает, но Клементина Черчилль сыграла определенную роль в отношениях Британии и Советского Союза и имела большое влияние на решения своего знаменитого мужа.Уинстон и Клементина прожили в браке 57 лет и стали примером истинных британских лорда и леди.Дочь отставного полковника, которая сумела разглядеть в скованном и нерешительном молодом политике будущую звезду мировой дипломатии, стала для мужа доверенным лицом.Именно Клементине Уинстон доверял самые важные государственные секреты, именно она, мать его пятерых детей, стала его главным советником в военных и государственных вопросах. Ни одного важного политического решения премьер не принимал без совета жены. Более того, Клементина Черчилль была единственным человеком, который мог сказать «нет» могущественному премьер-министру.Разумеется, леди Черчилль далеко не все устраивало в привычках и характере мужа: Уинстон курил свои бесконечные сигары и пил виски, пропадал в казино днями и ночами, сутками напролет писал политические трактаты, неделями ездил по стране. С ним никогда не было легко, но Клементина никогда не критиковала мужа, не поучала и не пыталась изменить его сложный характер. Она принимала Уинстона таким, как им он был, и не единожды спасала его репутацию.Государственный муж с огромным авторитетом, которого опасались целые страны и континенты, с типичным английским юмором говорил:– Если бы я не стал тем, кто я есть, я бы с удовольствием стал вторым мужем миссис Черчилль.Когда бушевала Вторая мировая война, Клементина Черчилль основала Фонд помощи России от Красного Креста и собирала ее по всему миру для воюющего с гитлеровской Германией СССР.Благодаря настойчивости и убедительности жены британского премьера, Фонд собрал огромную на тот момент сумму в 8 миллионов фунтов стерлингов.Клементина даже приехала в СССР, побывала в нескольких городах, в военных госпиталях, пообщалась с ранеными и врачами. Она помогла двум госпиталям Ростова-на-Дону с медицинским оборудованием и лекарствами. Советы наградили супругу британского премьера Орденом Трудового Красного Знамени и Знаком Почета.Победное 9 мая 1945 года она встретила в Москве, а вскоре написала книгу о своем визите в СССР.Уинстон Черчилль скончался в возрасте 90 лет в 1965 году, Клементина пережила любимого мужа на двенадцать лет и скончалась в возрасте 92 лет в 1977 году.