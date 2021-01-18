Прыгать на батутах любят не только дети и взрослые, но и животные. Например, маленький горностай остался в восторге от такого развлечения.Животное случайно наткнулось на батут во дворе. Пройти мимо не позволило природное любопытство. Оказавшись наверху, горностай начал выделывать такие трюки, которым позавидует каждый.Развлечение домашнего питомца попало на видео, а после хозяин поделился роликом в Сети, пишет Ридус.Пользователи восхитились ловкостью маленького хищника.\\"Жизнерадостный хищник стал настоящим героем. Мне нравится его энтузиазм и энергия!\\"\\"Вот это да, словно мультик смотрю. Забавно\\", - пишут в комментариях.А кто-то даже решил показать ролик своему домашнему питомцу - коту. Даже он оценил трюки по достоинству.\\"Показала своему коту это видео на телефоне. Когда он упал с батута, кот стал смотреть на пол, чтобы увидеть, где тот приземлился\\", - делятся в комментариях люди.