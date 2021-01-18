После похорон Бориса Грачевского его близкие и друзья продолжают вспоминать истории, рассматривать фото и видеоистории с ним. Создатель и руководитель детского киножурнала «Ералаш», режиссер, сценарист приглашал меня с фотографом в гости в свой загородный дом несколько лет назад. Борис Юревич тогда был очень счастлив – рядом уже была его Катя, которая окружила такой заботой и вниманием, что он купался в любви. И любил сам – это было видно. Грачевский тогда справился с рецидивом онкологического заболевания, готовился к премьере фильма. Борис Юрьевич с удовольствием показывал дом, мы посмотрели вместе его кино, он сам варил кофе. Когда начали фотосессию – он менял красивые рубашки, отсматривал фото: и те, что не нравились, просил сразу удалять. Екатерина Белоцерковская сниматься не стала, так как не готовилась к фотосессии – ни прически, ни макияжа.Дом у Грачевского в 50 км от Москвы на территории охраняемого поселка, кругом много зелени. На участке в 17 соток летом полно цветов, зелени, во дворе уютная веранда, где летом всегда было полно гостей. Дом двухэтажный. На первом этаже гостиная, кухня, рабочий кабинет и спальня, остальные комнаты – на втором. Грачевский провел экскурсию по дому, отвечая на вопросы. Публикуем отрывки нашего разговора.«На диете Дюкана сбросил 8 кг»- Борис Юрьевич, какая деталь интерьера в доме ваша любимая?- Знаете, что мне доставляет особенное удовольствие? Огромные окна в пол в спальне. Так приятно просыпаться утром и видеть перед глазами природу и большие камни. Я выложил красивые натюрморты напротив окон спальни и у входа в дом. Видимо, в моей душе живет японец, так как уже давно мечтал любоваться на такие пейзажи. Покупал камни здесь, неподалеку, в Подмосковье, и свозил на участок. Когда смотрю на них, чувствую спокойствие на душе, понимаю, что все в порядке, жизнь идет своим чередом.- История вашего развода с Анной Грачевской стала хорошим промо для картины «Между нот». Как таким удивительным образом в некоторых ярких моментах совпала ваша история взаимоотношений с экс-женой с киноисторией?- «Между нот» - история любви 50-летнего композитора и молодой красивой девушки - очень простой, не из его круга. Он показывает ей другую жизнь, влюбляется. А она его бросает, при этом заявляя, что, оказывается, ей даром не нужна красота, к которой композитор ее приобщал. Я задумал этот проект задолго до встречи с Анной.10 лет я вынашивал историю о разновозрастных отношениях. Этой историей я накаркал грустный финал своего неравного по возрасту союза. В жизни у меня получилась некрасивая история, а вот кино про любовь вышло очень красивым. Коллеги и обычные зрители, которым я его показал оценили мой труд.- Вы в последние месяцы стали выглядеть лучше. В чем секрет?- Придерживаюсь белковой диеты Пьера Дюкана. Сбросил уже 8 килограммов! Я уже сидел на ней, но сбился в командировках и нахулиганил килограммы назад. Вот сейчас взялся по новой за свой вес. Первая пятерка килограммов уходит у меня быстро, ракетой, а потом уже приходится стараться соблюдать тщательно все правила. Вот за то, что ушло 8 кило, мне пожарили в награду две гренки. Побалуюсь сегодня на обед запрещенной пищей.«Думал – ерунда, родинка, справлюсь!»- Некоторое время назад вы перенесли серию тяжелых операций и победили страшную болезнь. Сначала лечились в столичном онкоцентре, но потом уехали в Израиль. Как проходило лечение?- Когда я решил просто избавиться от родинки на ноге, выяснилось, что это очень серьезное заболевание. Думал: да ладно, ерунда, родинка, справлюсь! Оказалась, меланома очень коварна! Мне провели несколько операций в Москве, а через какое-то время оказалось, что болезнь прогрессирует, стало еще хуже. И тут я уже решил лететь в Израиль. Мне помог один из самых известный онкологов в мире, к нему огромная очередь пациентов из разных стран. Он не говорит по-русски, я общался с ним через переводчика. После моего визита к нему пришли наши соотечественники и, видимо, рассказали, кто я. Доктор вышел в коридор и пошутил: «Покажите ваш паспорт, нужно убедится, что вы знаменитый». Он знает, чем я занимаюсь, и даже понимает значение слова «Ералаш».- Соотечественники и в больнице проходу не давали?- Вскоре после того, как мне сделали сложную пятичасовую операцию, ко мне пришел врач и говорит: «Рекомендую вам начинать ходить по коридору, а не по маленькой комнате». Я иду, а сам думаю: «Так не хочется, чтобы меня кто-то с такой зеленой рожей узнал...» На втором шаге слышу крик: «Ой, посмотри, это тот, который «Ералаш» делает, он такой хороший человек!» А на мне халат, я еле ползу. Они продолжают кричать: «Желаем, чтоб вы были здоровы!» Но самая интересная встреча в Израиле у меня была в центре Тель-Авива. Подходит седой дядька с бородой, прищуривается и говорит по-русски без акцента: «Вы - режиссер. Хороший. Мне нравится, что вы делаете. Не останавливайтесь, я слежу за вашим творчеством». Я ему вежливо отвечаю: «Спасибо, всего доброго!» Попрощались, пожали руки друг другу. Он развернулся, прошел пару метров и залез копаться в помойный ящик. Вот такие поклонники! (Смеется). Я всегда с уважением отношусь к людям, которые хотят взять автограф или сфотографироваться, но бывают в жизни и такие ситуации, когда думаешь: «Лучше бы меня сейчас никто не видел».- Вы теперь наблюдаетесь у этого израильского доктора?- Приходится периодически летать в Израиль.- И тем не менее вы находите силы не менять образ вашей жизни...- Все зависит от человека. Те, кто любит жизнь, будут ее любить, несмотря ни на какие проблемы. До конца. Преодолевать сложности, болезни. Если ты не захочешь победить - не победишь. Захочешь - справишься. У меня самый эротический роман с жизнью. Я встаю каждое утро и лечу по делам, как на самое желанное свидание. Счастье, что сейчас рядом есть человек, который летит со мной. Хочу успеть сделать как можно больше. Каждый день я что-то делаю. Вот, фильм красивый «Между нот» снял, новый уже задумал. Собираюсь на участке доделать пристройку с баней. Будет новый день, и я смогу сделать что-то новое.Из досье «КП»Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Подмосковье. Окончил ВГИК, факультет «Организация кинопроизводства». В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский журнал «Ералаш». 46 лет был его художественным руководителем. В 2008 году снял свой первый полнометражный художественный фильм «Крыша». В 2015 году закончил работу над фильмом «Между нот», главную роль в котором сыграл Андрей Ильин. Заслуженный деятель искусств РФ. Двое взрослых детей от первого брака: сын Максим и дочь Ксения, внуки Кирилл и Лев. От второго брака – восьмилетняя дочь Василиса. От третьего брака с Екатериной Белоцерковской – 10-месячный сын Филипп. Умер 14 января 2021 года.