До и после: какие анализы помогут при вакцинации от COVID-19

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КП расскажет, какие анализы помогут правильно подготовиться к вакцинации.

Противопоказания и подготовка

На данный момент в список противопоказании к вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак против COVID-19 входит гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.

Наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострение хронических заболеваний не ставит крест на прививке – согласно официальным указаниям, вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Также при нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Стоит отметить, что хорошее самочувствие – не повод отказываться от подготовки. Изменение показателей может происходить задолго до появления первых признаков заболеваний, поэтому сдать анализы целесообразно всем желающим правильно подготовиться к вакцинации.

Это относится даже к такому очевидному показателю, как беременность – первые признаки могут появиться сразу после зачатия, но для полной уверенности лучше использовать тест или пройти анализ на уровень β-ХГЧ.

Какие исследования стоит пройти

Клинический анализ крови, «укомплектованный» лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов – одно из базовых исследований, способное дать много полезной информации.

Сам анализ даст знать о качественном и количественном составе крови, лейкоцитарная формула позволит узнать о наличии в организме инфекции, определить природу ее возбудителя и выявить аллергическую реакцию, а показатель скорости оседания эритроцитов может указать не только на воспалительные процессы, но и на хронические аутоиммунные заболевания.

Проверьте почки с помощью анализа на уровень креатинина – если он повышен, их фильтрационная функция может быть нарушена. Эту информацию стоит сообщить врачу во время осмотра перед вакцинацией.

О повреждении клеток печени или мышц расскажет исследование на аланинаминотрансферазу (АЛТ) и аспартатаминотрансферазу (АСТ) – это ферменты, которые присутствуют практически во всех клетках организма. У здоровых людей уровень АЛТ и АСТ в крови довольно низкий, при повреждениях он повышается.

В перечень исследований стоит включить и анализ на иммуноглобулины E. IgE – один из классов иммунных белков, которые связаны с аллергическими и некоторыми воспалительными реакциями. Повышение его уровня характерно для астмы, аллергического ринита и заражения глистами. Этот анализ полезен тем, что позволяет выявить аллергические реакции, которые не проявляются внешними симптомами, такими как зуд, покраснение или сыпь.

Рекомендуется проверить уровень антител классов IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Эти иммунные белки появляются в крови уже через 1–2 недели после инфицирования. Они циркулируют в кровотоке относительно недолго и в скором времени исчезают – как правило, через 1–2 месяца после полного выздоровления.

Антитела IgG появляются в крови позже, чем IgM, но в случае с новым коронавирусом они могут появляться в крови почти одновременно. Обычно IgG сохраняются в крови перенесших инфекцию людей дольше, но со временем исчезают.

Важно отметить, что переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев вакцинации не подлежат.

Как подготовиться удобно и быстро

Все эти исследования не обязательно проходить по отдельности – Лаборатория «Гемотест» объединила их в единый комплекс «Перед вакцинацией от COVID-19».

С 21 января по 21 апреля включительно комплекс доступен по специальной цене – 2390 рублей. Дополнительно после вакцинации можно проверить, выработались ли антитела – анализ стоит 1390 рублей. Исследования выполняются за один день, взятие биоматериала оплачивается отдельно. Подробнее – на сайте Лаборатории «Гемотест».

Результаты анализов можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

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