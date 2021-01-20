- ... Геннадий Андреевич! Год 2020-й был очень непростой. Как правительство, власти в целом справились с поддержкой населения, которое сидело дома, без работы?- Коронавирус – это противная, плохая штука.Последняя эпидемия испанки – было три оборота. Похоже, и здесь тоже будет. Но от испанки потери (населения) были от 3 до 5 процентов. А от этой эпидемии потери 0,00056 %. Они несопоставимы.И поэтому, та волна и паника, которую гонят, это плохое дело. С болезнью надо бороться и лечить.Почему они запаниковали? Потому что сократили 40 % врачей, которые занимались инфицированными больными. И угробили не одну поликлинику и больницу. Потом, когда увидели, что пошла эпидемия, срочно забегали.Надо отдать должное, что оперативный штаб и Собянин здесь приняли довольно энергичные меры...Что сделали? Вакцины хорошие. Это - благодаря остаткам советской – великой медицины. Советская страна одолела все болезни – и чуму, и холеру, и малярию, даже черную оспу. У нас была лучшая система здравоохранения. Ее полностью перекопировали во многом и китайцы, и вьетнамцы. У них она и работает лучше других.А вот эта страховая частная медицина на Западе, где вкладывают в пять-семь раз больше, чем у нас, денег, - провалилась. И в Англии, и в Америке, и даже в очень благополучной и организованной Германии.Вот сейчас надо выбирать. И очень важно, чтобы правительство верно оценило происходящее.Они все пытаются прикрыться некоторыми данными. А данные – берите бюджет. Здравоохранение – надо удваивать. Этого нет. Фармацевтика – тоже надо.Меня спрашивают: будет ли третья волна пандемии? Я говорю: если привьем население, если профилактируем, если проведем необходимые работы, особо не будет. А если нет, тогда она неизбежна. Давайте вместе впрягаться и работать. Это вполне преодолимо.И еще. Оказывается, можно погулять с собакой у дома, с ребенком – нельзя.(В некоторых регионах России все ещё сохраняется жесткий карантин. - А.Г.) Вы детей загнали в душные грязные квартиры со стариками. Нельзя ни подвигаться, ни подышать. И еще полицию натравили, чтобы их оштрафовывали. Это абсолютно ненормально.Мы выступили категорически против дистанта. Кстати, в школе гораздо легче провести профилактику, увидеть больного, проще помочь. А дома – от этого только хуже.- А вы, кстати, привились?- Я привился, и считаю это правильным. У меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Но я считаю, что людям постарше векторовская вакцина подходит, она хорошо сделана. Этот институт имеет уникальную историю. \\"Спутник V\\" пожестче, молодые легче переносят. Она хорошо формирует антитела.У меня был командир с Ладоги, у нас никто в разведке не болел. (Зюганов вспоминает службу в армии. - А.Г.) Я был поражен этому. Рядом лежали зенитчики, ракетчики, связисты. Как только грипп пришел – так лежат. А у нас - никто. Чистота идеальная. Если отработали, нагрузка большая – кусок сала, банка тушенки, чеснок, лук, горячий чай, свежий воздух, закалка, тренировка. Сильный организм, устойчивый, никакая зараза не берет.Я предлагал: давайте на всех наденем красные маски... Боятся серпа и молота.- А как форму поддерживаете? Вы на даче в бассейн ходите, бегаете?- Я обязательно делаю зарядку. Я свои 8-10 тысяч шагов даже по кабинету туда-сюда пройду. Движение – это жизнь. Движение, дыхание, нормальный сон. И анекдот хороший.Я завершаю сборник, называется «Где русский дух, там вирус чахнет».- Анекдот расскажите.- Жена посылает в коронавирус мужика в магазин и говорит: «Срочно иди за гостинцами и принеси мне молочка и еще чего-то». Он звонит из магазина: «Я уже тут». «Ты маску надел?» - «Надел». – «Все прикрыл?» - «Все прикрыл. Что брать?» - «Тогда бери кассу».- Но не партийную...