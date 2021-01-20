Служба на удаленке: швейцарские военные проходят армейскую подготовку через смартфоны. Фото: пресс-служба.

В начале января 2021 года в швейцарских казармах находилось 12 тыс. новобранцев из числа жителей страны, которые в обязательном порядке должны были пройти базовую подготовку на случай войны. Несмотря на это, власти решили, что в современных реалиях соблюдать безопасную дистанцию будет невозможно. Именно поэтому приняли решение отправить половину призывников на удаленную службу, чтобы избежать риска распространения ковида.

Так, 6 тыс. новоиспеченных армейцев ближайшие три недели должны будут ежедневно по шесть часов осваивать уставы, тактики, маскировки и многое другое в специальном приложении. В программе предусмотрены занятия по физподготовке — интерфейс будет похож на фитнес-приложение. Примечательно, что за такую «службу» армейцам начисляется оплата со стороны правительства, как за полноценную и настоящую службу.

Естественно, что такая военная «подготовка» продлится недолго. Уже 8 февраля призывников ждут в реальной войсковой части, где они в офлайне познакомятся со своими сослуживцами и приступят к тренировкам в полевых условиях. В целях безопасности новобранцы в обязательном порядке сдадут тест на коронавирус, а также экзамены по пройденным предметам. Интересно, что те, кто заработают неудовлетворительную оценку, получат еще месяц обучения, но только уже в невиртуальных казармах.

Фото: пресс-служба.

В Вооруженных силах нашей страны служба проходит не в виртуальном формате, поскольку здесь соблюдаются все меры безопасности как на призывных пунктах, так и в самих частях. Так, на контрольно-пропускных пунктах были созданы посты термоконтроля и по забору биоматериала для тестов на COVID-19. Кроме того, постоянно проводится дезинфекция помещений и транспортных средств. В помещениях также соблюдается масочный режим и безопасная дистанция. Отметим, что в дорогу к месту службы всех призывников обеспечивают индивидуальными рационами питания и средствами личной гигиены, военной формой и банковскими картами для получения денежного пособия. Меры противоэпидемиологической безопасности продолжаются и по прибытии к месту службы: всех новобранцев на две недели помещают в карантин, прежде чем допустить к основному составу.

В Минобороны уделяют повышенное внимание не только противоэпидемиологической безопасности, но и бытовым условиям. Современные казармы — это комфортные общежития с душевыми, стиральными машинами и сушилками. Отдельное внимание уделяется питанию: еда готовится в пищеблоках гражданскими профессиональными поварами специализированных комбинатов. Рацион состоит из нескольких вариантов супов, вторых блюд и гарниров. Также в российской армии появился салат-бар, где в обед свое блюдо можно дополнить свежими и консервированными овощами.

Как отмечают эксперты, большинство молодых людей в армию идут намного охотнее: это связано с тем, что улучшились условия службы, а также повысились перспективы карьерного роста.