"Чтобы претендовать на наследство, надо родиться вовремя": что получит тайный сын Юлии Началовой

Певица Юлия Началова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известие о тайном сыне Юлии Началовой, который якобы родился после смерти певицы, стало громом среди ясного неба. Главный вопрос, который в настоящее время интересует общественность, - сможет ли ребенок (если он есть), отцом которого называют последнего ухажера артистки Владислава Кудрю, претендовать на наследство звезды.

"Чтобы претендовать на наследство, надо родиться вовремя. С юридической точки зрения важен сам момент зачатия малыша, когда произошло оплодотворения эмбриона. До или после смерти кого-либо из родителей. В случае с Юлией Началовой если беременность суррогатной мамы наступила до смерти звезды, то сын может претендовать на часть ее движимого и недвижимого имущества. Даже при условии, что его могли не внести в завещание", - заявил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, "раздел наследства при зачатом "вовремя" малыше возможен только после его рождения". "Размер наследства в данном случае исчисляется так называемой обязательной долей. В российском законодательстве - это половина от того имущества, на которое может претендовать малыш, не будь завещания вовсе", - уточнил юрист.

Но важен и еще один момент. Каждый шаг проведения процедуры появления ребенка на свет от сурмамы должен быть отражен в документах.

"Это сложные процедуры. При жизни Началова была обязана заключить договор с медицинской организацией на оказание услуг, связанных с суррогатным материнством. Артистка должна документально подтвердить согласие на забор ее биоматериалов и их дальнейшее использование в вышеуказанных целях. Подобное соглашение полагалось подписать и донору спермы - потенциальному отцу ребенка", - цитирует Жорина 5-tv.ru.

Если никаких документальных подтверждений нет, о наследстве и речи быть не может. Да и законность оплодотворения яйцеклетки певицы после ее смерти на основании российского законодательства может вызывать сомнение. Но нельзя исключать того факта, что это могло произойти за рубежом. "В других странах другие законы. Там возможно в рамках договора прописать, что биоматериал можно использовать после смерти человека. Что касается России, то здесь юридические аспекты этого вопроса еще находятся на стадии развития", - пояснил Сергей.

Кроме вопросов наследства, неравнодушные граждане интересуются и тем, что ждет тайного сына Началовой в будущем. Провидица Марианна Абравитова утверждает, что папа малыша сделает все возможное и невозможное ради его благополучия.

Женщина заверила, что ребенок, рожденный после смерти певицы, - не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек. Марианна рассказала: "Звезда при жизни действительно предпринимала попытку забеременеть через ЭКО. Однако по некоторым причинам Началовой не удалось самой выносить малыша. Тогда звезда заморозила биоматериалы, чтобы родить наследника от судьи Вячеслава Кудри могла суррогатная мама".

Таким образом, по мнению женщины, сбылась сокровенная мечта Вячеслава и Юлии. "Рожден малыш с очень яркой судьбой. Это человек, наделенный дарами высших сил. Все таланты Началовой и Кудри перешли к этому ребенку. Надо сказать, что воспитание, которое получит этот мальчик, будет самым лучшим! Юля сейчас смотрит на нас с небес и радуется", - поделилась Абравитова.

Напомним, последние годы жизни Юлия Началова встречалась с судьей Вячеславом Кудрей, который в свое время помогал ей отсудить квартиру у бывшего мужа Александра Фролова. Певица умерла 16 марта 2019 года в Москве от остановки сердца в результате абсцесса. Артистку, которая много лет страдала от подагры и красной волчанки, госпитализировали 8 марта. У нее диагностировали раннюю стадию гангрены, которая развилась из-за ранки на ноге. Врачи больше недели боролись за жизнь певицы, которая впала в кому, но спасти ее так и не удалось. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.