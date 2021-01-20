«Неужели совпадение?»: о сыне Началовой объявили накануне обсуждения ограничений на суррогатное материнство

Юлия Началова Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 января на заседании рабочей группы депутаты и эксперты обсудили законопроект об ограничениях на суррогатное материнство в нашей стране. Обсуждают этот проект активно и в социальных сетях, и на форумах. Особенно жаркие споры начались после того, как вчера появилась звездная новость на эту тему. Якобы после смерти Юлии Началовой суррогатная мать родила сына певицы – мальчика воспитывает его отец, последний возлюбленный певицы судья Вячеслав Кудря. Так этот или нет – неизвестно, так как родня Началовой не комментирует пополнение в семье. «Неужели совпадение?» - задаются вопросом на форумах по сурматеринству в сети, полагая, что такие новости не появляются случайно накануне обсуждения резонансного законопроекта. После новостей о «ребенке Началовой» репродуктологи, адвокаты и другие эксперты второй день спорят, поддерживают и осуждают историю. Манипуляции с такой щепетильной темой могут ведь сыграть на руку предлагаемым ограничениям.

Напомним, что известные люди порой не скрывают использование репродуктивных технологий. Так суррогатная мать родила дочь журналистке Божене Рынска уже после смерти ее мужа и отца девочки Игоря Малашенко. Современные медицинские технологии позволили ребенку появиться на свет через год после смерти биологического отца, так как эмбрионы были заморожены задолго заранее.

С помощью суррогатного материнства недавно случилось пополнение в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко, а ранее у Дмитрия и Елены Маликовых, Максима Галкина и Аллы Пугачевой, у Алены Апиной, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова.

В подготовленном сейчас законопроекте предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных мам. Этот пункт поддерживают многие, как и подобный запрет для одиноких мужчин. Однако обсуждаемый сейчас законопроект запретит использовать этой репродуктивной технологии незамужним женщинам, которые не могут родить сами по медицинским показаниям. Этот пункт и обсуждают теперь женщины в сети, потому что многих могут лишить шанса стать мамами. Предлагается разрешить применять технологии суррогатного материнства только супружеским парам, которые состоят в браке не менее года. И только по решению медицинского консилиума – он должен подтвердить, что супруги по медпоказаниям не могут иметь ребенка. Кроме того, у этих супругов должно быть гражданство РФ или вид на жительство, возраст от 25 до 55 лет.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина негативно оценивает проект, считает, что он ограничивает доступ к суррогатному материнству не только иностранцев, но и многих граждан нашей страны: «Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав».