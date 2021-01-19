Новость о том, что Юлия Началова стала мамой во второй раз после своей смерти, взбудоражила общественность. Отцом ребенка 38-летней артистки называют судью Вячеслава Кудря. Мол, последний возлюбленный Юлии занимается воспитанием сына. Впрочем, сейчас общественность куда больше интересуют подробности появления малыша на свет. Поговаривают, что сына Началовой выносила ее близкая подруга.Сенсационная новость о втором ребенке ныне покойной Юлии Началовой стала полной неожиданностью для коллег певицы.По одной из версий, бывший возлюбленный певицы Вячеслав Кудря воспользовался замороженной яйцеклеткой артистки, чтобы суррогатная мама выносила ему ребенка. В этом случае, о существовании мальчика знают родители Началовой, которые регулярно общаются с внуком. \\"При замороженных яйцеклетках инициатива о рождении ребенка исходила от родителей артистки. Не исключено, что она вписала их как лиц, которые могут воспользоваться ее биоматериалом\\", - предположил в разговоре с kp.ru акушер- гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории России Борис Лордкипанидзе.Сейчас в светской тусовке выясняют, кто же мог выносить ребенка Началовой, став суррогатной мамой. По самой распространенной версии, называют имя близкой подруги певицы Анны Исаевой.\\"Когда Кудря предложил Ане стать мамой, она раздумывала недолго. Посоветовалась с родителями Юлии - Таисией и Виктором. Те, как мне известно, дали добро. И она сразу согласилась\\", - приводит Собеседник.ru слова своего информатора.Впрочем, когда репортеры связались с Исаевой с просьбой прокомментировать. действительно ли она выступила в роли сурмамы, женщина была весьма немногословна. \\"Пожалуйста, не донимайте меня! У меня много работы, мне некогда разговаривать на эту тему!\\", - сказала, как отрезала, Анна и повесила трубку.Не общаются с прессой и родители Юлии. А ее близкий друг Александр Панайотов призвал не верить сплетникам. \\"Я достаточно близко общаюсь с семьей и знаю, что этого просто не может быть. Никаким образом! Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это чушь\\", - заявил kp.ru певец в ответ на слухи о рождении тайного сына от умершей певицы.