Официально: Криштиану Роналду забил больше всех голов в истории футбола. Но Пеле с этим не согласен

Для того, чтобы забить 760 голов, Криштиану Роналду понадобилось 1040 матчей Фото: REUTERS

Нападающий «Юве» и сборной Португалии установил новый рекорд. В матче за Суперкубок Италии против «Наполи» он забил 760-й гол в официальных матчах, и не только добыл своему клубу очередной трофей, но и установил новую планку для лучших бомбардиров в футбольной истории. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Йозефу Бицану – в 1930-1950-х годах он наколотил 759 голов. На счету Короля футбола Пеле по этой статистике 757 голов.

На самом деле в мировом сообществе нет абсолютно всеми признанный статистики голов. Например Король футбола Пеле не признает рекорд Криштиану Роналду. Бразильский чемпион утверждает, что за свою карьеру забил 1283 гола. Пеле настаивает на том, что должны учитываться и голы, забитые в товарищеских и коммерческих матчах. В те времена, когда Король футбола выходил на поле, действительно команды проводили множество встреч, не входящие в официальные зачеты разных чемпионатов и кубков. Но и учет голов в таких товарищеских матчах не был строгим. И поэтому рекорд Пеле многими подвергается сомнениям.

Криштиану Роналду играет в то время, когда почти каждый результативный удар в официальном матче зафиксирован на видео. Для того, чтобы забить 760 голов, Криштиану Роналду понадобилось 1040 матчей. Большую часть своих голов он забил, выступая за «Реал» (311). Еще 102 гола Криштиану Роналду оформил в футболке национальной сборной Португалии.