Роналду и Месси не попали в сборную самых дорогих футболистов мира

Оказалось, что Малыш и Красавчик за этот год сильно упали в цене, и уже проигрывают своим более молодым конкурентам Фото: EAST NEWS

Влиятельный футбольный портал Transfermarkt составили сборную мира из самых дорогих на сегодняшний день футболистов. А когда их расставили по позициям на поле, то случилось невероятное — в этой команде не нашлось места двум самым ярким звездам современности — Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Почему же это произошло? Оказалось, что Малыш и Красавчик за этот год сильно упали в цене, и уже проигрывают своим более молодым конкурентам.

Так находящийся в возрасте Христа Лионель Месси за год подешевел сразу на 40 млн евро и стоит теперь 100 млн. А 35-летний Криштиану Роналду, который еще в 2018 году оценивался в 120 млн, обесценился в два раза. Любопытно, что Криш, узнав, что он уже не входит даже в ТОП-20 самых дорогих футболистов, еще весной отписался в соцсетях от Transfermarkt.

Как видим, их места в нападении заняли более молодые Мбаппе (21 год) и Неймар (28) лет.

Вот кто вошел в сборную самых дорогих звезд:

Вратарь: Ян Облак («Атлетико», 90 миллионов евро);

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль», 80 млн), Маттейс Де Лигт («Ювентус», 70 млн), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 110 млн);

Полузащитники: Джошуа Киммих («Бавария», 85 млн), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 120 млн), Садио Мане («Ливерпуль», 120 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 128);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн), Неймар («ПСЖ», 128 млн).

КСТАТИ

Любопытно, что весь футбольный рынок просел из-за пандемии и в минусе оказались многие футболисты, даже попавшие в эту сборную самых дорогих футболистов мира.

ТОП-10 самых подешевевших футболистов

1. Эден Азар, «Реал»

60 млн евро (120 – 60 млн евро)

2. Кепа Аррисабалага, «Челси»

42 млн евро (60 – 18 млн евро)

3. Лионель Месси, «Барселона»

40 млн евро (140 – 100 млн евро)

4. Антуан Гризманн, «Барселона»

40 млн евро (120 – 80 млн евро)

5. Неймар, «ПСЖ»

32 млн евро (160 – 128 млн евро)

6. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити»

32 млн евро (160 – 128 млн евро)

7. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»

30 млн евро (150 – 120 млн евро)

8. Мохамед Салах, «Ливерпуль»

30 млн евро (150 – 120 млн евро)

9. Гарри Кейн, «Тоттенхэм»

30 млн евро (150 – 120 млн евро)

10. Садио Мане, «Ливерпуль»

30 млн евро (150 – 120 млн евро)