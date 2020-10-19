Роналду и Месси не попали в сборную самых дорогих футболистов мира

Оказалось, что Малыш и Красавчик за этот год сильно упали в цене, и уже проигрывают своим более молодым конкурентам
Фото: EAST NEWS
Влиятельный футбольный портал Transfermarkt составили сборную мира из самых дорогих на сегодняшний день футболистов. А когда их расставили по позициям на поле, то случилось невероятное — в этой команде не нашлось места двум самым ярким звездам современности — Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
Почему же это произошло? Оказалось, что Малыш и Красавчик за этот год сильно упали в цене, и уже проигрывают своим более молодым конкурентам.
Так находящийся в возрасте Христа Лионель Месси за год подешевел сразу на 40 млн евро и стоит теперь 100 млн. А 35-летний Криштиану Роналду, который еще в 2018 году оценивался в 120 млн, обесценился в два раза. Любопытно, что Криш, узнав, что он уже не входит даже в ТОП-20 самых дорогих футболистов, еще весной отписался в соцсетях от Transfermarkt.
Как видим, их места в нападении заняли более молодые Мбаппе (21 год) и Неймар (28) лет.
Вот кто вошел в сборную самых дорогих звезд:
Вратарь: Ян Облак («Атлетико», 90 миллионов евро);
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль», 80 млн), Маттейс Де Лигт («Ювентус», 70 млн), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 110 млн);
Полузащитники: Джошуа Киммих («Бавария», 85 млн), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 120 млн), Садио Мане («Ливерпуль», 120 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 128);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн), Неймар («ПСЖ», 128 млн).
КСТАТИ
Любопытно, что весь футбольный рынок просел из-за пандемии и в минусе оказались многие футболисты, даже попавшие в эту сборную самых дорогих футболистов мира.
ТОП-10 самых подешевевших футболистов
1. Эден Азар, «Реал»
60 млн евро (120 – 60 млн евро)
2. Кепа Аррисабалага, «Челси»
42 млн евро (60 – 18 млн евро)
3. Лионель Месси, «Барселона»
40 млн евро (140 – 100 млн евро)
4. Антуан Гризманн, «Барселона»
40 млн евро (120 – 80 млн евро)
5. Неймар, «ПСЖ»
32 млн евро (160 – 128 млн евро)
6. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити»
32 млн евро (160 – 128 млн евро)
7. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
30 млн евро (150 – 120 млн евро)
8. Мохамед Салах, «Ливерпуль»
30 млн евро (150 – 120 млн евро)
9. Гарри Кейн, «Тоттенхэм»
30 млн евро (150 – 120 млн евро)
10. Садио Мане, «Ливерпуль»
30 млн евро (150 – 120 млн евро)