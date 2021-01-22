Всего 4,5 часа, чтобы спасти жизнь: видео о симптомах инсульта, которые должен запомнить каждый

Инсульт - серьезное заболевание, одна из главных причин смертности и получения инвалидности во всем мире. Фото: Shutterstock

Инсульт - серьезное заболевание, одна из главных причин смертности и получения инвалидности во всем мире. В России, по данным фонда ОРБИ, ежегодно происходит около 450 тысяч случаев инсульта.

Решающую роль играет время. Ведь при инсульте в головном мозге прерывается кровоснабжение, что приводит к смерти нервных клеток. Последствия зависят от того, какая часть мозга была затронута, насколько велика поврежденная область, и как долго в нее не поступала кровь.

Каждая минута - на вес золота. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем меньше вероятность серьезного повреждения мозга, инвалидности, смерти.

Поэтому фонд ОРБИ выпустил видео, в котором показаны три главных симптома инсульта. Посмотрите его - потраченные на ролик 30 секунд однажды помогут спасти кому-то жизнь.

Три симптома инсульта, о которых должен знать каждый:

- ассиметричная улыбка,

- онемение конечностей,

- неразборчивая речь.

Есть также простой тест, который поможет вовремя распознать инсульт:

- Улыбнитесь – при инсульте один уголок рта будет опущен вниз;

- Поднимите обе руки вверх – в случае инсульта одна из рук будет опускаться или подниматься ниже;

- Произнесите простую фразу. Например, скажите, как вас зовут. Как правило, при инсульте речь становится невнятной и замедленной.

Тест, который поможет вовремя распознать инсульт Графика: фонд ОРБИ

- Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем больше у него шансов на полное восстановление. У врачей есть 4,5 часа, чтобы восстановить кровоток в головном мозге и уменьшить тяжесть последствий инсульта. Именно поэтому очень важно знать симптомы инсульта, чтобы своевременно обнаружить их у себя или у кого-то рядом, - уверена медицинский эксперт фонда ОРБИ, специалист по социальной реабилитации Ася Доброжанская.

Видео записано в рамках социальной кампании, которую фонд ОРБИ проводит вместе с федеральным проектом «Стоп-Инсульт». Ее цель - мотивировать людей обращаться за медицинской помощью при первых признаках инсульта и как можно раньше звонить по номеру 103.

Напомним, что фонд по борьбе с инсультом ОРБИ был создан родными людей, столкнувшихся с этим заболеванием. Они на своем примере поняли, как важна для близких пациентов поддержка, и как мало знают жители страны об инсульте и его симптомах - пока не столкнутся с бедой. Сейчас фонд поддерживает медицинские учреждения, способствует развитию компетенций медицинского персонала в регионах, а также занимается просвещением.

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