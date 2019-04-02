Все, что нужно знать об инсульте: “Горячая линия” фонда “ОРБИ” помогает пациентам и их близким

Каждые полторы минуты в России один человек заболевает инсультом. Он уносит жизней больше, чем СПИД, туберкулез и малярия вместе взятые. Помощью пациентам с инсультом и их близким, занимается фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ». Его основали люди, столкнувшиеся с этой бедой в собственных семьях. Сейчас фонд поддерживает медицинские учреждения, способствует развитию компетенций медицинского персонала в регионах, а еще - занимается просвещением. Сотрудники фонда поняли, что информации не хватает как родственникам пациентов, так обществу. О симптомах инсульта и профилактике - нужно кричать. А родных и близких людей, уже столкнувшихся с болезнью - выслушать и поддержать.

Для этого больше года назад фонд “ОРБИ” создал бесплатную “горячую линию”. За это время на нее с вопросами обратилось уже больше 7 тысяч человек.

Сотрудники фонда рассказывают россиянам о симптомах и важности профилактики инсульта Фото: предоставлено фондом "ОРБИ"

О том, как линия работает, кто может обратиться сюда и какую консультацию получить, “КП” рассказала директор по развитию фонда Екатерина Милова.

- Инсульт - одна из главных причин смертности и инвалидизации в России и в мире. В какой-то момент число звонков в наш фонд настолько выросло, что мы поняли, что есть необходимость в постоянном консультировании по телефону. Так мы открыли специальную “горячую линию”, с операторами, юристами и психологами. Профессиональная помощь последних очень важна, так как часто люди звонят к нам в большом стрессе - после того, как с кем-то из их близких случился инсульт.

Директор по развитию "ОРБИ" Екатерина Милова Фото: предоставлено фондом "ОРБИ"

- Какой информации в первую очередь не хватает людям?

- Очень много вопросов о том, как ухаживать за больным человеком дома. Часто задают юридические вопросы: как получить инвалидность или бесплатную реабилитацию по ОМС. Постоянно возникают новые вопросы - например, как оформить опекунство на родного человека, ставшего инвалидом после инсульта. Не всегда в больницах об этом рассказывают, но родные могут позвонить нам и им подскажут.

Также на линии мы делали специальные “дни кардиолога” и дни, когда на вопросы людей отвечал специалист по реабилитации и уходу - эрготерапии.

Еще один вопрос, который по итогам первого года работы оказался очень популярен: люди интересуются профилактикой инсульта и симптомами. Когда мы открывали линию, нам хотелось рассказывать об этом, но мы не ожидали, что именно с этим вопросом нам станут звонить.

- Получается, что на линию могут обратиться не только те, кто столкнулся в своей семье с инсультом - но и любой человек?

- Да, люди интересуются, как не заболеть, как вовремя определить симптомы. Мы уделяем этому очень большое внимание, чтобы люди знали, когда нужно вызывать “скорую помощь”, не теряли драгоценное время.

ВАЖНО

Телефон “Горячей линии фонда “ОРБИ” 8 800 707 5229.

Звонок бесплатный для всей России, с 9:00 до 21:00 по мск.

ЗНАЙ!

Пять вопросов об инсульте, ответы на которые нужно знать всем

Отвечает медицинский эксперт фонда ОРБИ, специалист по социальной реабилитации Ася Доброжанская.

1. Что такое инсульт и чем он опасен?

Инсульт – это заболевание, при котором в головном мозге прерывается кровоснабжение и это приводит к смерти нервных клеток. Некоторые инсульты вызваны кровотечением в головном мозге, которое происходит при разрыве кровеносного сосуда (геморрагический инсульт). Но большинство инсультов происходит при закупорке артерий головного мозга (ишемический инсульт).

Повреждение какой-либо части головного мозга грозит очень серьезными последствиями, нарушающими работу всего организма. Инсульт может повлиять на то, как человек двигается, говорит, как думает и как чувствует.

Последствия зависят от того, какая часть мозга была затронута, насколько велика поврежденная область и времени, в течение которого в область мозга не поступала кровь.

Некоторые люди полностью восстанавливаются после инсульта, но примерно 80% из тех, кто выжил после инсульта, имеют какую-то степень инвалидности.

2. Кто находится в зоне риска?

Принято считать, что инсульт случается только в пожилом возрасте, но в действительности он может поразить любого, включая молодых людей и даже детей. Инсульт — одна из основных причин получения инвалидности среди трудоспособного населения.

Существует несколько факторов, которые влияют на риск развития инсульта. Некоторые из них невозможно контролировать, например, пол, возраст и наследственность. Однако многие факторы риска связаны с образом жизни и поддаются корректировке – курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес и употребление нездоровой пищи. Абсолютно каждый может значительно снизить свои риски, сделав несколько простых изменений в своих привычках.

Кроме этого, значительно увеличить риск инсульта могут определенные заболевания, такие как гипертония (повышенное давление), сахарный диабет, мерцательная аритмия и высокое содержание холестерина.

3. Главные симптомы инсульта?

- внезапное онемение или паралич половины тела или конечности;

- онемение половины лица;

- затруднение или потеря речи;

- затуманенное, размытое зрение или потеря зрения в одном или обоих глазах;

- головокружение и потеря координации;

- внезапная, сильная головная боль.

Улыбка, речь, рука - простой тест, который помогает вовремя распознать надвигающийся инсульт Фото: предоставлено фондом "ОРБИ"

В случае с инсультом решающее значение имеет время: чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем больше у него шансов на полное восстановление. У врачей есть 4,5 часа, чтобы восстановить кровоток в головном мозге и уменьшить тяжесть последствий инсульта. Именно поэтому очень важно знать симптомы инсульта, чтобы своевременно обнаружить их у себя или у кого-то рядом.

Если вы заметили какой-либо из этих признаков, необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

4. Что делать, если у близкого случился инсульт?

При появлении симптомов, которые мы перечисли выше – слабости или неподвижности половины тела, ассиметрии лица, невнятности речь - нужно вызвать скорую помощь. До ее приезда нельзя давать никакие препараты. Если врачи скорой говорят о госпитализации – значит, нужно немедленно ехать в больницу.

В больнице человек получит лечение, но и после него будет требоваться реабилитация, зачастую длительная. Помните, что начинать ее нужно как можно скорее. Ведь для восстановления после инсульта у нас есть один год. Через год изменения зафиксируются, и неврологический дефицит будет не восполнить.

После выписки из больницы наш близкий человек будет хуже ходить, разговаривать, ориентироваться, обслуживать себя. Это потребует подготовки квартиры под его новые потребности. Консультацию специалиста по реабилитации можно бесплатно получить по горячей линии ОРБИ 8 800 707 52 29

5. Можно ли предотвратить инсульт и как?

По данным Всемирной организации здравоохранения до 80% случаев преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

По мере старения наши артерии становятся все уже и более восприимчивы к повреждениям, что повышает вероятность инсульта. Кроме этого, некоторые состояния (высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет) могут ускорить процесс “старения сосудов”. Регулярные осмотры у врача и проверка состояния сосудов помогут отследить все изменения и принять необходимые меры для предотвращения инсульта.

Отказ от курения, ограничение употребления алкоголя, приверженность здоровому питанию, физическая нагрузка и наблюдение за своим весом - все это поможет снизить риск развития заболевания.

Люди, которые уже перенесли инсульт, также находятся в группе риска повторного инсульта. Им важно постоянно принимать назначенные врачом лекарства, регулярно проходить медицинские осмотры, а также проконсультироваться с лечащим врачом на предмет изменений в образе жизни, которые необходимо внести.