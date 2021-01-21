Вячеслав Фетисов: Против Гретцки было трудно играть, особенно в меньшинстве

Вячеслав Фетисов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вячеслав Александрович, с чего начнете показ?

- С Кубка Канады-1987. «Звезда» уже в пятницу покажет первый из матча финальной серии.

- А всего их сколько было?

- Три. Финальная серия игралась до двух побед. По-моему, европейские команды участвовали в таком формате соревнований впервые. Кстати, все три матча завершились со счетом 6:5.

- А в последнем нас откровенно засудили, при этом вы были признаны лучшим игроком встречи?

- Да, мы вели 3:0, а судили нас канадские арбитры высочайшего класса, но даже и здесь они не смогли быть полностью объективными. Может быть, подсознательно постарались предотвратить национальный позор… Я, кстати, потом часто встречался с этими судьями, когда уже сам играл в НХЛ, у нас были очень хорошие отношения.

- У нас на ТВ раньше не раз показывали легендарные серии против канадцев 1972-го и 1976 годов. А этот Кубок Канады, по-моему, ни разу.

- Да, я сам удивляюсь тому, что этот замечательный турнир как-то выпал из поля зрения, а ведь в нем играли две великолепных команды. За сборную Канады тогда выступали Уэйн Гретцки, Марио Лемье… Может быть это была вообще лучшая сборная Канады всех времен.

Только что Марио Лемье (справа на заднем плане) во второй финальной игре Кубка Канады-1987 забил победный гол с подачи Уэйна Гретцки в ворота Евгения Белошейкина. Фото: Getty Images

- Удалось вам тогда прикрыть Гретцки?

- Тяжело было против него играть, особенно в меньшинстве. Но эти матчи были настолько динамичными и интересными, что даже на скамеечке приходилось крутить головой сюда-сюда, так быстро сменялись атаки.

- А кто будет комментировать эти матчи?

- Мы, кстати, собрали большую коллекцию записей, кроме хоккея. К примеру, с Олимпиады-1988 в Сеуле, где блистали наши баскетболисты и футболисты. И везде мы постарались оставить оригинальные комментарии. Ну разве кто-то может комментировать лучше, чем Николай Озеров… Мы же, участники тех событий, обсудим в студии, как изменился с тех пор инвентарь, да и сама игра.

Канал «Звезда»

22 января, пятница. Хоккей. «Легендарные матчи». «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая». 19.25