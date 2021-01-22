Единственный человек не из Белого дома: Байден подписался в Твиттере на сексапильную модель

Новый глава США подписался в Твиттере всего на 13 человек, среди них - Крисси Тейген. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После вступления в должность президента у Джо Байдена помимо личного аккаунта в Твиттере появился еще один - официальная страничка главы государства и его команды - @POTUS (President of the United States). За считанные дни подписчиков набралось почти 6 млн. А вот ответных подписок, то есть страниц, которые читает сам глава США, - всего 13. Среди этих счастливчиков - вся администрация Байдена (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис) и… популярная американская модель и телеведущая Крисси Тейген.

35-летняя теледива не имеет никакого отношения к политике. За исключением интернет-конфликта с прошлым президентом Дональдом Трампом. Она неоднократно называла американского лидера «национальным позором», за что и была удостоена вместе с мужем, известным соул-исполнителем Джоном Леджендом, высочайшего бана.

Впрочем, известная она не сварой с Трампом, а своими нарядами. Тейген не стесняется появляться на красных дорожках в платьях с очень длинным разрезом.

Крисси Тейген c мужем Джоном Леджендом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незадолго до инаугурации Тейген обратилась в своем Твиттере к Джо Байдену: «Привет, Джо Байден, президент заблокировал меня на четыре года, можете на меня подписаться, пожалуйста».

Нахальство телеведущей кулинарного шоу понравилось более 640 тысячам пользователей. Его по достоинству оценили и в Белом доме, в ответ Крисси получила заветную президентскую подписку.

«О БОЖЕ!!!!! Мое сердце. Я наконец-то вижу твиты президента, и они, надеюсь, не будут расстраивать, - так отреагировала модель и добавила. - Наверное, я больше никогда и ничего не буду писать в Твиттер».

Свое расположение к Тейген и ее супругу Джо Байден продемонстрировал, пригласив музыканта выступить на церемонии инаугурации. Джон Ледженд исполнил композицию «Feeling Good».