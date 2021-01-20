Нарушая все традиции: 8 фактов о церемонии инаугурации Джо Байдена

Джо Байден вступил в должность президента Соединенных штатов. Фото: REUTERS

В столице США, Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Вокруг этого события в Америке веками складывались традиции. Но в этом году далеко не все пошло по плану. И, похоже, американцы с равнодушием отнеслись к тому, что ряд традиций не был соблюден.

Без зрителей

Обычно на лужайке у Капитолия собирается огромная толпа американцев и гостей из-за рубежа – до двух миллионов человек - которые хотят поприветствовать нового президента. В этом году сам Байден попросил людей остаться дома, чтобы не подвергать друг друга опасности заразиться ковидом. Плюс опасения повторения беспорядков и попыток штурма Капитолия заставили власти ужесточить режим безопасности. Количество приглашенных на инаугурацию было значительно сокращено, а зевак вообще не пустили на аллею перед Капитолием. Вместо этого столичные власти определили в разных частях города точки (площади и перекрестки), на которых могли собираться не более 25 зрителей. А на Национальной аллее установили 200 тысяч звездно-полосатых флагов, которые должны были символизировать народ.

Бойцы национальной гвардии США на одном из перекрестков Вашингтона. Фото: REUTERS

Стерильная церемония

Пандемия коронавируса наложила серьезный отпечаток на всю церемонию. Все гости, включая самого Байдена, были в масках. Некоторые сразу в двух: под нарядными «намордниками» проглядывали белые респираторы. Снимали маски только перед тем, как произнести речь, а потом быстро надевали обратно. Исключения были сделаны лишь для исполнителей гимна и песен. Кресла были расставлены с учетом социальной дистанции. А специально обученный человек протирал влажной салфеткой трибуну после каждого выступающего.

Без предшественников

Ни Дональд Трамп, ни его супруга в торжествах не участвовали. Предыдущую администрацию представлял теперь уже бывший вице-президент Майк Пенс. Такое нарушение традиций происходит впервые за последние 120 лет. Хотя не является беспрецедентным: в истории США были случаи, когда бывшие президенты не приходили на инаугурации победителей. Также была нарушена и еще одна традиция, согласной которой все находящиеся в живых бывшие президенты приезжают в Вашингтон 20 января. В этом году к Бараку Обаме, Джорджу Бушу-мл. и Биллу Клинтону не смог присоединиться Джимми Картер, соблюдающий в силу преклонного возраста строгий режим самоизоляции.

Гости церемонии, включая и предшественников Байдена, присутствовали на ней в масках. Фото: REUTERS

Дональд и Мелания Трамп должны были встретить Байденов на пороге Белого дома. Но 45-ый президент США предпочел рано утром улететь во Флориду. Мелания Трамп последовала за мужем и не провела традиционное чаепитие с новой первой леди. Но Трампы решили не до конца ломать устои и оставили положенные прощальные письма новым жильцам президентской резиденции.

За 18 минут до полудня

Американские законы определяют все достаточно четко: новый президент США вступает в должность в полдень 20 января. Про принесение присяги в них нет ни слова. Обычно ровно в 12 часов пополудни новоизбранные президенты начинают произносить слова присяги, а затем – свою первую в жизни президентскую речь. Байден решил поторопить события и произнес присягу за 18 минут до полудня. С одной стороны, он стал делать это еще не будучи президентом, с другой – присяга ни к чему его и не обязывала. Зато свою речь он закончил, когда часы показывали уже почти половину первого, то есть когда он официально вступил в должность.

Дональд Трамп покидает Белый дом в день инаугурации Байдена. Фото: REUTERS

С угрозами миру

Инаугурация – праздник сугубо внутренний. На нее не приглашают лидеров иностранных государств, ограничиваясь рассылкой приглашений зарубежным послам, аккредитованным в Вашингтоне. Также президенты в США в своей первой речи никогда не касаются внешней политики, ограничиваясь исключительно внутренней повесткой дня. Но Байден сделал четкий посыл, включив в свою речь пассаж о том, что Америка под его руководством восстановит и укрепит свое членство в международных альянсах, сделав, по его словам, таким образом мир сильнее.

Из-за пандемии церемония вышла немассовой. Фото: REUTERS

Русский след

Сразу несколько телеканалов умудрились разглядеть, что под порывами ветра американские флаги кое-где складывались таким образом, что образовывали российский триколор. Но куда больше привлек внимание образ певицы Леди Гага, исполнившей американский гимн. Наряд исполнительницы, главным элементом которого была невероятной пышности юбка, делал ее очень похожей на распространенный атрибут русской кухни – бабу на чайник. Да и плетеная коса в прическе певицы, добавляла ее образу русского флера.

Певица Леди Гага. Фото: REUTERS

Затраты и ущерб

Несмотря на то, что на организацию и проведение инаугурационных торжеств определенные суммы выделяются из госказны, главная финансовая нагрузка ложится на Инаугурационный комитет, пополняющий свой бюджет не столько за счет пожертвований, сколько за счет прибылей от продажи сувенирной продукции. В этот раз ее некому было продавать: балы исключены из программы мероприятий, миллионы туристов в столицу США не приехали. Да и тех, кто собирался, постарались максимально ограничить в передвижениях. Так, например, некоторые сервисы по аренде жилья отменили все брони, сделанные ранее на 20 января. Потратиться также пришлось на восстановление сцен и кресел, установленных заранее для гостей. В ходе штурма Капитолия почти все это пришло в негодность, в срочном порядке все пришлось покупать и строить заново.

Короткая программа

В этом году из-за пандемии коронавируса из программы инаугурационных мероприятий пришлось исключить чуть ли не все пункты. Не будет инаугурационных балов, а военный парад был очень коротким и не впечатляющим.

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