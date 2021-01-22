Дети, спешащие на незаконный митинг под дудочку тик-ток-крысоловов

Подросток и полицейские на митинге в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый ребенок, каждый подросток ищет себе героя и модель поведения. Всегда. Если государство не подсовывает ему такие модели через искусство, через кино, музыку, соцсети и прочее, то государство не контролирует процесс воспитания. И тогда за нашими детьми приходят Чужие. Огромные, слюнявые, зубастые - но дети поверят в них и пойдут за ними, потому что они - другие. Они - не нудные родители или учителя, которые только и делают, что запрещают и заставляют. Дети не могут понять, что запрещение и диктат порой - просто воспитание. Что родители и учителя сами были детьми.

Формирование образов, привлекательных для детей - это большое искусство. Этим не могут заниматься молодежные лидеры или чиновники. Это дело творческой интеллигенции. И поэтому государство просто ОБЯЗАНО щедро оплачивать, холить, лелеять и направлять творческую интеллигенцию в нужном ему русле. А не сливать им деньги на творческие эксперименты. Творческие эксперименты дозволительны лишь студентам, да гениям. Остальные должны работать.

В первую очередь необходимо создать конкурентоспособную литературу. Потому что текст - основа всего. Большинство лучших голливудских фильмов - экранизация талантливейших книг. Заметьте, как переход на экранизацию комиксов совпал с началом хаоса и раздробления в американском обществе. Только литератор в книге может тщательно прописать героев, их взаимоотношения, обосновать внутренний мир, поэтизировать среду и прочее. На основе литературы создается настоящее кино, в котором спецэффекты - лишь способ усилить впечатление. На основе кино создается все остальное - в том числе и музыка. Создается эстетика.

И уже на основе всей этой совокупности строится органичная пропаганда, управление умами. Когда ребенок не пойдет на незаконную акцию по призыву тик- тока, потому что его герои, на которых он хочет быть похожим, не пошли бы.

Кроме того, обильное финансирование и высокие требования в результатах могли бы вовлечь творческую интеллигенцию в жизнь страны, дать ей дело и ощущение нужности. Дали бы конкуренцию в ее среде. Жесткую, но с обещанием славы и почета в конце для выживших. В Советском Союзе до восьмидесятых так и было. И молодежь действительно ехала на БАМ или целину - кто за длинным рублем, а кто и потому, что это было правильно.

Но если вы не хотите кормить свою культуру, то будете кормить чужой бизнес. А ваши дети будут идти на площади за дудочками тик-ток-крысоловов.

Вот так. И никак иначе.

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