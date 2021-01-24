Ульяна Кайшева о победе на этапе Кубка мира по биатлону: На последнем круге выложилась на 110 процентов

Ульяна Кайшева стреляла более спокойно. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Свершилось! Наконец-то череду неудач прервали и наши биатлонистки. Наши девушки в воскресенье, 24 января, в великолепном стиле не просто попали на пьедестал, а сразу прыгнули на его высшую ступеньку. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова на первых трех этапах шли в лидерах, а Ульяна Кайшева и вовсе смогла оторваться от Франциски Пройс.

Все решалось на последнем рубеже, где немку буквально колотило от напряжения, и она дрожащей рукой доставала запасные патроны. А вот Ульяна Кайшева стреляла более спокойно, хотя и она дважды промахнулась. Но уйдя первой на дистанцию, Ульяна смогла сохранить отрыв в несколько секунд и принесла такую долгожданную победу.

- Внутри у меня пока только одышка и я ещё не могу отдышаться из-за маски — это очень тяжело, - говорила после финиша Кайшева. - Зачем подошла к немке после финиша? Я не заметила, сколько она взяла дополнительных патронов, поэтому спросила это у неё, чтобы понять, как складывалась ситуация на последнем рубеже. Я видела, что она немного задерживается, но у меня не было никакого волнения. При этом я не была уверена, что закрою мишени дополнительными патронами. Сложно быть в чём-то уверенным. Сегодня старалась далеко не отпустить Пройс, а на последнем круге выложилась на 110 процентов. Думаю, мы еще добавим к чемпионату мира.

Мы тоже на этом надеемся, и отмечаем, что наши девушки идут по графику ребят. Те тоже после череды неудач в январе сразу выиграли эстафету. А теперь Александр Логинов победил и в индивидуальной гонке. Ждем личных побед и от наших биатлонисток…

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия), 24 января

Женщины. Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей.

1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) – 1:07.32,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Германия – отставание 11,0 (0+6).

3. Франция – + 21,2 (1+9).

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